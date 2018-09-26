Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi makamında ziyaret eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için Bakan Pakdemirli, “Maçlarda sayılar, skorlar önemli değil. Önemli olan dostluk kazansın” değerlendirmesinde bulunurken, Fikret Orman ise, “Galip gelmek isterdim. Darısı haftaya” dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Pakdemirli ve Fikret Orman, Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını değerlendirdi. Tüm takımların ve taraftarlarının ayrı olmakla beraber ülkeye hizmet için var olduklarının altını çizen Bakan Pakdemirli, “Bu takımlarımız yurt dışında bizi temsil ediyorlar. Fenerbahçe de çok iyi bir takım, Beşiktaş da çok iyi bir takım. Beşiktaş özellikle her Fenerbahçeli'ye ve her Galatasaraylı'ya aynı uzaklıkta, yani herkesin sevdiği ve sempatiyle karşıladığı bir takım. Değerli başkanımızın da bizi ziyaret etmesi çok güzel. Onunla birlikte biz maç dışında konular konuştuk. Benim Fenerbahçeli olmamın bir önemi yok. Beşiktaş Türkiye'nin üç büyük takımından bir tanesi. Hepimiz için önemli. Maçlarda sayılar, skorlar bir tarafa, bir gün Fenerbahçe kazanır, bir gün Beşiktaş kazanır. Önemli değil. Önemli olan dostluklar konusu ve bu dostlukların devamı önemli” diye konuştu.

“Galip gelmek isterdim, darısı haftaya”

Bakan Pakdemirli'ye Beşiktaş hakkındaki sözleri için teşekkür eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise, “Tabii ben galip gelmek isterdim, hiç olmazsa beraberlikle bitti. Gayet güzel bir maçtı. Bu spor netice itibarıyla. Sporcuların ve teknik adamların sahada yaptıkları bir şey. Biz başkan olarak her zaman olduğu gibi maçı seyrediyoruz. Dün de Ali Başkan ve ekibi bizi iyi karşıladı. Hem beni hem de Beşiktaş taraftarlarını. Onlara gayet iyi imkanlar sundu. Özellikle benim taraftarım açısından çok önemli. Medeni bir şekilde maç yaptık, beraberlikle bitti. İkinci yarı bizim stadımızda oynayacağız. Tabii herkes galip gelmek ister. Ben dostane bir maç olduğu için mutluyum. Darısı haftaya” açıklamasını yaptı.