Bakan Pakdemirli: "Türkiye'nin toplam protein üretimi açısından bir eksiği yok"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin toplam protein üretimi açısından bir eksiği yok. Yani et yerine biraz tavuk yesek, et yerine biraz balık yesek, et yerine biraz hindi yesek bu iş çözülecek. Biz biraz daha agresif bir stratejiyle Türkiye'yi dünyanın balık üssü haline getirebiliriz" dedi.

Dünya Balık Haftası vesilesiyle Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASAUM) bünyesinde düzenlenen etkinlik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Bakan Pakdemirli, balığın ve deniz ürünlerinin en kalitelisinin Ankara'ya geldiğini belirtti. Türkiye'de geçmişten bu yana senelik 60 ila 100 bin ton civarında et ithalatı yapıldığını kaydeden Pakdemirli, "Bu dönemde çok ihtiyacımız yok gibi görünse de hayvan sayımızda miktar eksiğimiz var. Türkiye'nin toplam protein üretimi açısından bir eksiği yok. Yani et yerine biraz tavuk yesek, et yerine biraz balık yesek, et yerine biraz hindi yesek bu iş çözülecek. Ama tabi ki vatandaşın tercihi bu yönde. 2002'de bu ülkenin bir vatandaşı ortalama 6 kilo et yiyormuş, şu anda ortalama 15 kilo et yiyor. Ama işin bir de sağlık tarafı da var, ben diyetle de ilgilenmek durumundayım, o yüzden diyorum ki eti biraz daha az yiyelim. Diğer taraflara doğru gidelim. Çok değerli bir ağabeyimin bana bir söylediği bir laf var 'kırkına kadar kuzu yiyeceksin, kırkından sonra kuzunun yediğini yiyeceksin' diyor yani kırkından sona sağlıklı gıdalara yönelmek zorundayız" mesajını verdi.

"Türkiye'yi dünyanın balık üssü haline getirebiliriz"

Kanatlı sektörde 400 milyon dolar ihracat varken, balıkta 1 milyar dolar ihracat olduğunu dile getiren Pakdemirli, "2023 hedeflerinin 4-5 sene öncesinden tutan herhalde yegane 2023 hedefidir balıkçılık sektörü. Üç tarafımız denizlerle çevrili bir milyar dolar ihracat var ama ben gelir gelmez dedim ki bu bir milyar dolar ihracat olmaz, bunu 2 milyar dolara çıkarmamız lazım. Bu işin yapılabilirliği var ve biz biraz daha agresif bir stratejiyle Türkiye'yi dünyanın balık üssü haline getirebiliriz. Zaten 600 bin tona çıkması ile ilgili talimat vermiştim. Eğer bu hızla gidersek bana göre 2023'e gelmeden de 600 bin tona çıkabiliriz gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.

Küçük balık avlamaya da değinen Pakdemirli, "Küçük balığı avlamak bana göre hem günah hem de doğru değil. Denizler bizim değil yarınlardaki evlatlarımıza emanet" çağrısında bulundu.

"Balık cenneti değiliz, politikalar ortaya koymalıyız"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş ise dünyada gıda, su ve enerji gibi çok önemli parametreler olduğunu özellikle gıdanın gelecekte geçmişe göre çok daha önemli olacağını kaydetti. Gündemde sağlıklı beslenme, toplumsal refah ve dengeli beslenmenin önemli bir yer tuttuğunu dile getiren İbiş, "Kendi kendine yetebilen yüzde yüz bir tarım ülkesi değiliz. Şu anda hayvancılık ülkesi bakımından da bazı parametrelerde geride kaldık. Üç tarafımız deniz, bu kadar zengin denizlerimiz var, balık cennetiyiz diyoruz ancak balık üretimine baktığımız zaman, balık fiyatları bakımından baktığımız zaman hiç de balık cenneti değiliz. Bu gerçeklere göre politikalarımızı ortaya koymak durumundayız. Elimizden gelen katkıyı vermemiz gerekiyor. Tüm başlıklarda daha öne çıkmamız gerekiyor. Balık, diyabetten alzheimera kadar pek çok insan hastalıklarına kadar bir çok bilinen faydası var. Bu kapsamda üretimi arttırmalıyız. Bunu yaparken de çevreyi, doğayı korumak en önemli parametre olmalı. Çevreyi yüzde yüz koruyacağız diye de bu üretimleri ortadan kaldırmamak gerekiyor. Hedefimiz daha çok üretim, doğayı, çevreyi, tabiatı koruyarak ara formüller üreterek, elbette üreticiyi de koruyarak, teşvik ederek daha çok üretim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, öğrencilere ve basın mensuplarına ekmek arası balık ikram etti. Önlüğünü giyip ocak başına geçen Pakdemirli, tuzlu balık tarifi verdi.