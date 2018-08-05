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05 Ağustos 2018 15:26

Bakan Pakdemirli Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo ile görüştü.

Bakan Pakdemirli Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü

05 Ağustos 2018 15:26


Bakan Pakdemirli, Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo ve beraberindeki heyetle görüştü. Bakanlıkta yapılan görüşmede Bakan Pakdemirli, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yapılan suikast girişimini kınadığını belirterek, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Pakdemirli, Türkiye’nin her zaman dost ve kardeş ülke Venezuela’nın başkanı ve halkı ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.


Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut tarımsal ilişkilerin geliştirilmesi ve tarımsal ticaret hacminin artırılması konuları ele alındı. Tarımsal üretim ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek ortak proje ve işbirliği alanlarının da ele alındığı görüşmede, bu alanların kısa ve orta vadede hayata geçirilmesi için ortak komite kurulmasına ve konuya ilişkin çalışmaların ivedilikle başlatılmasına karar verildi. Görüşmede konuk Bakan Soteldo, Pakdemirli’yi Venezuela’ya davet etti.




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