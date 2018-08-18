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18 Ağustos 2018 11:03

Bakan Pakdemirli’den Ovacık kurban satış alanına ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Keçiören Belediyesi tarafından Ovacık’ta kurulan modern kurban satış alanını ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli’den Ovacık kurban satış alanına ziyaret

18 Ağustos 2018 11:03

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli, esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti.


Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Pakdemirli, kurban satış alanına ilişkin detayları Başkan Ak’tan dinledi. 60 dönümlük arazi üzerine kurulan satış alanına Türkiye’nin her yerinden esnafın geldiğini ifade eden Başkan Ak, kurban satış alanı içerisinde dağıtılan el broşürleri ile vatandaşların bilinçlendirildiğini kaydetti.



Kurbanlık hayvanlara gebelik ve sağlık kontrolü yapılıyor


24 saat görev yapan 15 güvenlik ve 19 zabıta personeli ile vatandaşların sağlıklı ve güvenli şekilde alışveriş yaptığını söyleyen Başkan Ak, “Ultrasonografi yöntemiyle dişi kurbanlıklar veteriner hekimlerce gebelik testine tabi tutuluyor. Eğer hayvan gebeyse kesim için satışına izin verilmiyor. Aynı zamanda belediyemize ait tesisler içerisindeki modern mezbahanelerde günlük 900 büyükbaş, 100 de küçükbaş olmak üzere günde bin adet kurban kesimi yapılabiliyor” dedi.



“Kurbanlık kesimlerinde vatandaş mağdur edilmeyecek”


Vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabileceğine vurgu yapan Başkan Ak, kesim konusunda da vatandaşların mağdur edilmeyeceğinin altını çizdi.


Ovacık’ta kurulan modern kurbanlık satış alanında ayrıca; polis noktası, kantin, yemek çadırı, 24 saat sıcak su, duş kabinleri, ambulans, sağlık ekibi, berber, su tankeri ve ibadet etmek isteyen vatandaşlar için mescit ve imam da bulunuyor.




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