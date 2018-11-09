Bakan Pekcan: "Bin 612 ürünün etiketlerinde ilgili mevzuata aykırılıklar tespit ederek idari para cezası uyguladık"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haksız fiyat artışına ilişkin, "Bin 612 ürünün etiketlerinde ilgili mevzuata aykırılıklar tespit ederek idari para cezası uyguladık" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, 2019 merkezi yönetim bütçe görüşmelerine katılarak milletvekillerine sunum yaptı. Pekcan, küresel ticaretten bahsederek, "Son dönem küresel ticaret gelişmeleri incelendiğinde; 2017 yılında küresel mal ticaretinin değer bazında yüzde 10,4, miktar bazında ise yüzde 4,7 büyüdüğünü görüyoruz. Böylece küresel mal ticareti 2017 yılında miktar ve değer bazında son 6 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Söz konusu yükselişte küresel büyüme oranlarının yüzde 2,5'ten 2017 yılında yüzde 3,2'ye yükselmesi etkili oldu. 2018 yılı ilk 8 ayında ise küresel ihracat, değer bazında yüzde 12 artış gösterirken, Ağustos ayı itibarıyla yıllık bazda 22 ay üst üste artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

"İhracat ilk on ayında yüzde 7,6 artarak 138,8 milyar dolar oldu"

Bakan Pekcan, Türkiye'nin 2018 yılında dış ticarette başarılı performansını sürdürdüğünü belirterek, "İhracat ilk on ayında yüzde 7,6 artarak 138,8 milyar dolar oldu. İthalat tutarlarına bakıldığında ise ilk 10 ayda yüzde 0,1'lik artışla 190,4 milyar dolarlık bir tutara ulaşıldı. Böylece ilk 10 ay itibarıyla; dış ticaret açığı yüzde 15,7 azalarak 51,6 milyar dolar olurken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,9 oldu. 2018 yılının ilk 8 ayında ise hizmet gelirlerimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artışla 32,4 milyar dolar oldu" şeklinde konuştu.

"İhracatçımıza, bu yıl 2 milyar 34 milyon TL civarında destek"

Bakanlığın ihracat desteklerin hakkında bilgi veren Bakan Pekcan, "Bakanlığımızca, KOBİ düzeyinden başlayıp; kurumsallaşma ve küresel marka olma yolunda ilerleyen her seviyedeki ihracatçımıza, bu yıl 2 milyar 34 milyon TL civarında destek vermeyi öngörüyoruz. Bu destekleri, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi, yurt içi ve yurt dışı fuarlar, ticaret ve alım heyetleri, markalaşma ve tasarım gibi Türkiye'nin ihracat potansiyeline direkt katkı sağlayacak olan alanlarda veriyoruz. Bu destekleri birkaç rakamsal veriyle vurgulamak istiyorum. Kümelenme esasına dayalı olarak geliştirilen UR-GE Projesi kapsamında halen 188 proje destekleniyor. Bu desteklerden 8 bin 232 firma faydalandı. 2018 yılında 6 bin 273 firmamızın bin 770 yurt dışı fuar destek başvurusu sonuçlandırıldı. Bu yıl 35 uluslararası nitelikteki yurt içi fuarı destek kapsamına aldık ve firmalarımızın bin 108 başvurusuna destek sağladık. 2018 yılında 9 adet genel ticaret heyeti programı ile 10 farklı ülkeye 10 ziyaret, 139 adet sektörel ticaret heyeti programı ile 57 farklı ülkeye 169 ziyaret gerçekleştirdik. Ayrıca, 146 alım heyeti programı ile ülkemize getirdiğimiz 3 bin 900 yabancı firma, kurum, kuruluş temsilcisini 6 bin 550 firmamızla buluşturarak yaklaşık 13 bin 500 iş görüşmesi gerçekleştirdik" diye konuştu.

İhracatçıya yeşil pasaport

Bakan Pekcan ihracatçılara yeşil pasaport verilmesine ilişkin, "İhracatçılarımızın dünyanın her noktasında daha aktif olmalarını sağlamak amacıyla 2018 yılında bin 487 firmamızın bin 705 yetkilisi için onayladığımız pasaport formlarıyla pek çok ülkeye vizesiz seyahatin yolunu açtık. Ayrıca toplam 11 bin 260 ihracatçı firmamız toplam 14 bin 406 yetkilisi için hususi pasaport alma hakkına sahiptir" dedi.

Fas'a demir çelik ihracatı

Bakan Pekcan, Fas'ın sıcak haddelenmiş sac ihracatına karşı uyguladığı antidamping vergisini hedef alan dava sürecini DTÖ nezdinde kazandıklarını kaydederek, "Bu konuda 31 Ekim 2018 tarihinde açıklanan karar, Fas'tan, uygulamasını DTÖ kurallarıyla uyumlu hale getirmesini isteyerek Türkiye'nin haklılığını teyit etti. ABD'nin çelik petrol borularındaki telafi edici vergi uygulamasına karşı açtığımız davada ara karar ülkemiz lehine çıkmış olup nihai kararı da yakın zamanda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eximbank her 100 dolarlık ihracatın 25 dolarını finanse ediyor"

Eximbank kredileri hakkında bilgi veren Pekcan, "Eximbank, bugün her 100 dolarlık ihracatımızın 25 dolarını finanse ediyor. Banka, Ağustos 2018 itibarıyla bankacılık sektörü tarafından verilen ihracat kredilerinin yüzde 48'ini tek başına sağlamış bulunuyor. 2018 Ocak-Eylül döneminde 18,3 milyar doları kredi, 12,2 milyar doları ihracat kredi sigortası desteği olmak üzere toplam desteğini 30,5 milyar dolara yükseltti. 2018 yılı sonunda bir önceki yıla göre toplam finansman desteği yüzde 12 oranında artarak 44 milyar dolara ulaşacak. Böylelikle her 100 dolarlık ihracatın 26 doları Eximbank tarafından finanse edilmiş olacak" diye konuştu.

"Afrin Gümrük Kapısı 8 Kasım'da açıldı"

Gümrük kapılarının modernize edecek yatırımlar yaptıklarını ifade eden Pekcan, "Karkamış Gümrük Kapısı inşaat çalışmaları bu yıl içinde tamamlanmış olup; Öncüpınar ve Çobanbey Gümrük Kapıları yapım çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, Afrin'e (Suriye) açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısını da 8 Kasım 2018 tarihi itibarıyla faaliyete geçirdik. Gümrük kapılarının tek durak sistemine uyumlu hale getirilerek, gümrük işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılması ve kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesi amaçlarıyla, Sarp, İpsala ve Hamzabeyli Gümrük Kapılarının yeniden inşa çalışmalarını, Kapıkule ve Habur Gümrük Kapılarında ise ilave yatırım çalışmalarını başlattık" şeklinde konuştu.

Yeni Havalimanı'na CT bagaj kontrol cihazı"

Pekcan şöyle konuştu:

"Yasa dışı geçişlerin ve suistimallerin önlenmesi, gümrük iş ve işlem süreçlerinin kısaltılması amacıyla, 2018 yılı başında 20 kara sınır kapımızda Plaka Tanıma Sistemlerini hayata geçirdik. Kapalı Devre Kamera Sistemini tüm kara sınır kapıları ile limanlarımızda yaygınlaştırdık. Kameralardan alınan görüntüleri 7/24 anlık olarak izliyoruz. Gümrüklerimizde ilk defa İstanbul yeni havalimanında yolcu bagajlarının üç boyutlu görüntüsünü veren CT Bagaj Kontrol Cihazı ile uyuşturucu kuryelerinin belirlenmesi için Yutucu Tespit Cihazını kullanmaya başladık. Ülkemiz karasularındaki kaçakçılıkla mücadele kapasitesinin artırılması amacıyla deniz devriye botlarının sayısını 25'e çıkarttık. Gümrüklerimizde ilk defa kullanmaya başladığımız insansız hava araçlarını, gemi arama, deniz devriye ve konteyner kontrol ekiplerinin çalışmalarına entegre ederek denizlerde kapsamlı bir denetim anlayışını hayata geçirdik. 31 Ekim 2018 itibarıyla 43,7 ton uyuşturucu ve ara kimyasal, 14 milyon paket sigara yakalaması gerçekleştirdik. Uyuşturucuyla mücadeledeki etkinliği artırmak adına 'Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi'ni ve 6 ilde 'NARKOKİM Birimleri' kurduk. Ayrıca, kaçak sigara kullanım oranını tarihin en düşük seviyesi olan yüzde 6,7'ye düşürdük. Diğer taraftan, 2018 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 11 bin ton kaçak akaryakıt tespit ettik. 31 Ekim 2018 itibarıyla; toplam 4 bin 568 olayda yaklaşık 2,3 milyar TL değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik."

Bin 612 firmaya ceza

Haksız fiyat artışına ilişkin bilgi veren Pekcan, "5 Kasım 2018 itibarıyla; 81 ilde 5 bin 743 firmada toplam 81 bin 666 ürünü denetledik ve 366 firmanın toplam 6 bin 399 ürünü ile ilgili haksız fiyat artışı tespiti için inceleme başlattık. Bin 612 ürünün etiketlerinde ilgili mevzuata aykırılıklar tespit ederek idari para cezası uyguladık" dedi.