Bakan Pekcan: "Ekim ayı ihracatımız 166.8 milyar dolara ulaştı"

İhracat Destek Ofisleri İş birliği Protokolü İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı'na katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız 166.8 milyar dolara ulaştı" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, İhracat Destek Ofisleri İş birliği Protokolü İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Ticaret Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan iş birliği protokolünde konuşma yapan Bakan Pekcan, bakanlık olarak ihracatı KOBİ'lerden başlayarak bütün iş dünyasına yaymanın hedefleri arasında olduğunu kaydederek, "İş dünyasının tüm aktörlerini ihracat seferberliği içinde görmek istiyoruz. Bakanlık olarak 2011'den itibaren 430 ihracatla ilgili eğitim ve seminer düzenlemiş ve yaklaşık 20 bin iş insanımızla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ayrıca sadece bu sene 45 ilde gerçekleştirdiğimiz ihracat ve eğitim seminerlerinde 3 bin iş insanımızla temas etmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ekim ayı ihracatımız 166.8 milyar dolara ulaştı"

İhracatı artırmak için yeni yatırımlara ihtiyaç olduğunu ve ihracatçılar için her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Pekcan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şu anda kapasite kullanım oranlarımız yüzde 80'ler civarında. İhracatımızı artırmak için yeni yatırımlara ihtiyacımız var. İhracatçılar için her türlü desteğimiz var. İhracatı artırabilmek için yeni yatırımların çalışma süresi 4-5 seneyi buluyor. Bizim bu kadar zamanımız yok. İhracatı tabana yaymalıyız. Katma değeri yüksek, markalaşma, tasarıma teknolojiye dayalı ihracat yapmalıyız. Bu nedenle de ihtisas serbest bölgelerini teşvik ediyoruz. Buralarda yazılım bilişim sektöründen teknoloji odaklı projelerde yatırım yapacak iş insanlarımızı teşvik ediyoruz. İhracat yapmak için sadece ticari işletmelerimizi hedef almıyoruz. Aynı zamanda ekonomimizin kılcal damarı olan esnaf ve sanatkarlarımızla da bir araya geliyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızla ilgili yaptığımız toplantılarımızda e-ticaret ve e-ihracat konusunda kendilerini bilgilendiriyoruz. Ekim ayı ihracatımız 166.8 milyar dolara ulaştı. Bu, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru. Yıl sonunda da hem ihracatımızı hem de ihracatçı sayımızı artırarak 170 milyar dolar hedefine ulaşmayı planlıyoruz. İhracatımız artırmanın yolu, iş dünyamızın doğru ve hızlı bilgiye en kısa zamanda ulaşmasıyla artacaktır. İş dünyamız ne kadar donanımlı ve bilgili olursa ihracat artış hızı da o kadar yüksek olacaktır. Bu nedenle 24-25 Eylül tarihlerinde 'İletişim Noktaları Eğitim Programı'nı düzenledik. Bu programa katılan 72 ticaret ve sanayi odasından oda temsilcilerini bakanlığımızın sahadaki temsilcisi olarak görüyoruz."

"İlk aşamada 16 ilde 25 oda ve borsamızda ihracat destek ofisi kuruyoruz"

Pekcan, ilk aşamada 16 ilde ihracat destek ofislerinin kurulduğunu vurgulayarak, zamanla diğer illerde de destek ofisleri açılacağını ve bu sayının artmasını amaçladıklarının altını çizdi. Pekcan, "Artık siz odalar borsalar temsilcileri, bakanlığımızın birer mesai arkadaşısınız. İhracat destek ofisleri bakanlığımızla sürekli iletişim halinde olacak. İlk aşamada 16 ilde 25 oda ve borsamızda ihracat destek ofisi kuruyoruz. Sadece ihracatı yüksek illerimizde değil, ihracatının artma potansiyeli yüksel olan illerimize de bu destek ofislerinden yararlanabilmeyi ümit ediyoruz. Bu 16 ilimizde 53.6 milyar dolar toplam ihracatımızın 1/3'ünü gerçekleştirmekte. Şimdi hedefimiz hem bu rakamı daha yukarılara taşımak hem de ihracatçı olmayan ya da çok az ihracatçı olan illerimize de ihracat potasında daha fazla görebilmek. İhracat destek ofislerimiz 16 ilke kalmayacak. Diğer illerimizde de en kısa zamanda destek ofislerimizi artıracağız" şeklinde konuştu.