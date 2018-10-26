Bakan Pekcan: "Hedefimiz esnaf ve sanatkarlarımızın e-ticaret imkanlarını da kullanarak dünyaya açılmasını sağlamaktır"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hedefimiz esnaf ve sanatkarlarımızın e-ticaret imkanlarını da kullanarak dünyaya açılmasını sağlamaktır" dedi.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımı ile bakanlığın konferans salonunda gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan Bakan Pekcan, sermayesini alnının teriyle, bileğinin gücüyle birleştiren esnaf ve sanatkarların Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısının omurgası olduğunu söyledi. Esnafın ticarette salt kar elde etmekten ziyade toplum refahını ön planda tutan ahilik teşkilatının günümüzdeki temsilcileri olduğuna işaret eden Pekcan, son zamanlarda yakından takip ettikleri haksız fiyat artışları konusunda örnek tavır sergileyen esnaf temsilcilerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. “Güçlü esnaf güçlü ekonomi” hedefi doğrultusunda esnafın çok daha rekabetçi şartlarda ticaret yapması için ilgili bakanlıklar ile gerekli çalışmaları yürüterek birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini aktaran Pekcan, “Bakanlık olarak esnaf ve sanatkarlarımız için atılacak her adımın takipçisi olmaya ve sizlerin ticaret hayatında karşılaştığınız sorunları hızla çözmeye devam edeceğiz” dedi.

Bakanlık olarak esnaf ve sanatkarların ekonomik koşullara ayak uydurabilmeleri için desteklenmeleri gerektiğinin farkında olduklarını dile getiren Pekcan, şunları kaydetti:

“Bunun için uzun vadeli, uygulanabilir ve sürdürülebilir politikalar oluşturuyoruz. Bu doğrultuda, alanında bir ilk olan Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Sektör Analizleri Projesi'ni hayata geçirdik. Proje kapsamında ilk aşamada ulaştırma, gıda, makina, taşıtlar ve madeni eşya ile deri, giyim ve ayakkabı sektörleri kapsamında üniversiteler ile yapılan çalışmalar tamamlandı.”

“Hedefimiz esnaf ve sanatkarların e-ticaretle dünyaya açılmasını sağlamak”

Türkiye'nin hızla gelişmesini, yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmesini sağlayacak anahtarın daha fazla ihracat, daha yüksek katma değerli ihracat olduğunu vurgulayan Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Esnaf ve sanatkarlarımızın pazarlama, markalaşma ve ihracat kapasitesini artırmak amacıyla Esnaf ve Sanatkarlara Yönelik Pazarlama ve Markalaşma Projesi'ni hayata geçirdik. Hedefimiz esnaf ve sanatkarlarımızın e-ticaret imkanlarını da kullanarak dünyaya açılmasını sağlamaktır. E-ticaret konusunda esnaf ve sanatkarlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla eğitimler veriyoruz. Her bir esnafımızın, her bir sanatkarımızın daha da büyümesini, güçlenmesini, ekonomiye daha çok katkı sağlamasını amaçlıyoruz.”

Toplantıya Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, TESK Genel Başkan Vekilleri Fevzi Apaydın, Burhan Aksak ile çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı.