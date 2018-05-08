Bakan Sarıeroğlu, Ankaragücü’nün coşkusunda ortak oldu

Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen MKE Ankaragücü’nün Ankara’da oynadığı sezonun son maçını tribünden takip eden Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankaragücü taraftarının coşkusuna ortak oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Lig’de geçtiğimiz hafta Süper Lig’e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü’nün, Ankara 19 Mayıs’ta oynadığı Adana Demirspor müsabakasını tribünden takip etti. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçta stadyumun dört bir yanı “Şampiyon Ankaragücü” pankartları ile donatıldı. 1-1 berabere biten müsabakanın ardından kupa seramonisine geçildi. Taraftarları selamlayan Bakan Sarıeroğlu, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve ekibini, Teknik Direktör İsmail Kartal’ı ve futbolcuları tek tek tebrik etti, madalya takdim etti. Sarıeroğlu, Başkent ekibine Süper Lig’de başarılar diledi.