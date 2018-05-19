Bakan Sarıeroğlu gençlerle iftar çadırında buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları’nın Beşevler’de kurduğu iftar çadırını ziyaret etti. Bakan Sarıeroğlu burada iftarını açmak isteyenlere yemek dağıttı, gençlerle beraber iftar yaptı. Üniversitelerin bulunduğu bölgede kurulan iftar çadırına yoğunlukla gençler ilgi gösterdi. Bakan Sarıeroğlu, gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kutladı. Gençlerin enerjisinden güç aldığını belirten Bakan Sarıeroğlu, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, geçmişten bugüne vatanımızı korumak için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Tüm Gazilerimizi bu çatı altında minnetle anıyorum. Güzellikler içinde bir yol yürüyoruz. Türkiye parlayan bir yıldız haline gelmiş durumda” diye konuştu.

Kendisinin de Gazi Üniversitesi mezunu olduğunu belirten Bakan Sarıeroğlu, “Üniversitelerden mezun olan kardeşlerimizle Türkiye’nin daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini sağlayacağız. Ağzımızın tadı, ülkemizin birlik ve beraberliği daim olsun” dedi.

İftar yemeklerini birer birer veren Sarıeroğlu, daha sonra gençlerle sohbet ederek dertlerini dinledi.