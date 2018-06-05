Bakan Sarıeroğlu Malezya gecesine konuk oldu

Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nin konuğu Güneydoğu Asya’nın ada ülkesi Malezya olurken, programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da izledi.

Kabala Kent Meydanında düzenlenen etkinlik öncesi stantları Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile birlikte tek tek gezen Bakan Sarıeroğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Protokol tarafından Malezya Kültür Evi’nin açılmasıyla başlayan ve ev sahipliğini Başkan Ak ve eşi Hatice Ak’ın yaptığı programa Bakan Sarıeroğlu’nun yanı sıra Malezya Büyükelçisi Dato Razak Bin Abdul Wahab, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti Ankara Milletvekili Adayları Zeynep Yıldız, İbrahim Enes Duruay, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Emeklilere bayram ikramiyesi

Bakan Sarıeroğlu, "9 yıldır uluslararası düzeyde ülkeleri ve Anadolu’nun şehirlerini misafir ederek gönül ve kültür köprüsü kuran Başkan Ak’a teşekkür ediyoruz" diyerek başladığı konuşmasında, "Ramazan’ın güzelliklerini birlikte yaşama fırsatı buluyoruz. Bu arada yaklaşan Kadir Gecenizi de kutluyorum, Ramazan’ın bereketi, rahmeti ülkemizin üzerine olsun" dedi.

Sarıeroğlu, yeni dönemde Adana milletvekili olarak görev yapacağını ama Ankara ile gönül bağının hep süreceğini ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi:

"Yeni dönemde Adana milletvekili olacağım inşallah ama Ankara’ya hizmet etmeyi de sürdüreceğim. Bugün son Bakanlar Kurulu toplantımızı yaptık. 7 ve 8 Haziran’da 12 milyon 400 bin emekli vatandaşımızın bayram ikramiyesi yatacak, güle güle harcasınlar, hayırlı uğurlu olsun, daim olsun."

İlk günkü heyecanla çalışmaya devam

Bakan Sarıeroğlu yaklaşan seçimlere de dikkat çekerek "24 Haziran, ülkemiz ve bölgemiz açısından kritik bir eşik. Bu eşiği atlattıktan sonra 81 milyon vatandaşımız için ilk günkü heyecanla, yeni bir başlangıçla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük hayaller ve hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu süreçte en büyük destekçimiz milletimiz" ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberliği gösteriyoruz"

Malezya Büyükelçisi Dato Razak Bin Abdul Wahab ise, Başkan Ak’ın sıcak ev sahipliğine dikkat çekerek, "İslam ülkelerinin katıldığı bir etkinlikte bizler de Malezya olarak burada bulunmaktan mutluyuz, kültürümüz tanıtacağız" dedi.

Başkan Mustafa Ak da yaklaşan Kadir Gecesi ve bayrama dikkat çekerek, "Ramazan’ın rahmet, bereket ve mağfiretini bol bol yaşıyor, birlik beraberlik içinde 23 ülke ve 15 hemşehri derneği ile sınırları aşan kardeşliği, Anadolu’nun birlik ve beraberliğini gösteriyoruz. Rabbim ağız tadıyla huzur içinde bayrama erişmeyi nasip etsin" diye konuştu.

Malezya programı öncesi sahne alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu mehter gösterisi beğeniyle izlendi. Tarihi marşlara eşlik eden vatandaşlar, etkileyici gösteriyi cep telefonlarına kaydetti. Muhammed Bin Ahmad Zahid ve Nik Muhammad Ziya’nın Kur’an tilavetiyle başlayan gecede Gema Bayram Al Fateh Grubu Malezya’nın kültüründen esintiler sundu. Gecede ayrıca Başkan Ak’a Malezya takkesi olarak bilinen peci hediye edildi.