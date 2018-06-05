Bakan Sarıeroğlu Sincan’da sahur yaptı

Bakan Sarıeroğlu, 24 Haziran seçimlerinin önemini Sincanlı kadınlara anlattı.

Sincan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nu sahurda ağırladı. AK Parti Sincan İlçe Başkanlığının düzenlediği sahur programına katılan Bakan Sarıeroğlu’na Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun eşlik etti.

Bakan Sarıeroğlu’na kadınlar büyük ilgi gösterdi. Sarıeroğlu sahur öncesinde vatandaşlarla bol bol sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

“Sincan partimizin yüz akı”

Sahur öncesinde Bakan Sarıeroğlu Sincanlı kadınlara seslendi. 24 Haziran’ın önemini anlatan Bakan Sarıeroğlu Sincan’ı ‘AK Parti’nin yüz akı’ olarak tanımlarken, 24 Haziran’da da Sincan halkına güvendiğini vurguladı. Bakan Sarıeroğlu, “Her seçimde Sincan halkımızın döktüğü alın teri, gönülden çalışması bizi başarıya götüren gücümüz oldu. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde Sincanlı ak kadınlarımız kapı kapı gezecek ve Sincan’ın, ülkemizin zaferle çıkmasında en büyük desteği olacak. Başka 24 Haziran yok. Etrafımızda pusu kuran, oyunlar oynayanlara karşı Türkiye; bayrağına, milletine nasıl sahip çıktığını gösterecek” diye konuştu.

“Sincan halkı bizi hiçbir zaman yanıltmadı”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Sincan halkına olan güveninin altını çizerek, “24 Haziran çok önemli bir eşik ve yine birlik ve beraberlik içerisinde bu eşikten atlayacağız inşallah. İçerdeki ve dışardaki düşmanlarımızı çatlatacağız, dostlarımızın yüzünü güldüreceğiz” dedi.