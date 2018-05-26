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26 Mayıs 2018 17:36

Bakan Sarıeroğlu sözünde durdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu memleketi Adana’da seçim startı verdi.

Bakan Sarıeroğlu sözünde durdu

26 Mayıs 2018 17:36

Bakan Sarıeroğlu söz verdiği gibi topuklu ayakkabılarını çıkardı, spor ayakkabılarını giyerek sahaya indi.


24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Bakanlar milletvekili adaylı oldukları bölgede seçim kampanyalarına başladı. AK Parti’den Adana birinci sıradan aday olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da dün memleketi Adana’ya gitti. Havalimanında büyük bir coşkuyla karşılanan Sarıeroğlu, partililer ve vatandaşları selamladı. Sarıeroğlu ardından AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret ederek, burada Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısına katıldı.


Ankara’dan gelen basın mensuplarıyla bir görüşme gerçekleştiren Sarıeroğlu, AK teşkilatlarıyla güçlü Türkiye için, birlik, bereket, bolluk ve Adana için, gece gündüz demeden çalışacağını belirterek, yarından itibaren topuklu ayakkabıyı çıkarıp spor ayakkabısını giyerek seçim kampanyalarına başlayacağını söyledi.


Bakan Sarıeroğlu bugün spor ayakkabılarını giyerek önce Seyhan İlçe Başkanlığını ziyaret etti, ardından Kızılay Caddesi’nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Vatandaşın sorunlarını, taleplerini dinledi. Sarıerğolu, "Babamın da uzun yıllar esnaflık yaptığı Kızılay Caddesi’nde kıymetli esnaflarımız ve baba dostlarımızı ziyaret ederek, istişarelerde bulunduk" dedi.




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