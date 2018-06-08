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08 Haziran 2018 10:34

Bakan Sarıeroğlu’nun öğrencilik yıllarına dair fotoğrafı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun ilkokul yıllarında dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol’u karşıladığı fotoğrafı ortaya çıktı.

Bakan Sarıeroğlu’nun öğrencilik yıllarına dair fotoğrafı

08 Haziran 2018 10:34


Milyonlarca öğrencide bugün karne heyecanı yaşanıyor. 2017-2018 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz okullardaki karne heyecanına ortak oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun ise memleketi Adana’da ilkokul yıllarında dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol’u karşıladığı bir fotoğraf ortaya çıktı.




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