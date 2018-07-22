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22 Temmuz 2018 14:36

Bakan Selçuk: "Eğitim sistemi şaha kalkacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim yapacağımız tüm işler memleketin çok daha güzel bir geleceğe sahip olması, müreffeh bir hayat yaşamamız içindir.

Bakan Selçuk:

22 Temmuz 2018 14:36

Türkiye’de önümüzdeki yıllarda eğitimin ve eğitim sisteminin şaha kalktığını hep beraber göreceğiz" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, memleketi Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Emirli köyünü ziyaret etti. Bakan Selçuk’u Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve Emirli köyü muhtarıyla köylü hemşehrileri yoğun ilgiyle karşıladı. Seymen ekibinin karşılama gösterisinin ardından hemşehrilerine hitaben konuşan Bakan Selçuk, "Bu toprakların bir çocuğu olarak sizin memleketliniz olarak şu anda burada misafir bulunuyorum, Allah hepinizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ile böyle bir görev kısmet oldu ve ülkemize hizmet etmek ile ilgili bir fırsat doğdu. Buradan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ederim. Türkiye yeni yönetim sistemi ile dünyada çok daha kolay rekabet edebilmek için yeni bir anlayışla yeni bir kabine ile harekete geçti. Bu kabinenin bir boyutu da Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklarımızın evlatlarımızın geleceğidir. Neler yapabiliriz, bütün arkadaşlarımızla ekibimizle buna kafa yoruyoruz. Benim bu köyde okula başladığımı biliyorsunuz, bu köyden çıkmış birisi olarak, bir öğretmen olarak, bir öğretim üyesi olarak bu toprağa hizmet etmek bana her zaman şeref verdi" ifadelerini kullandı.



"Eğitim sistemi şaha kalkacak"


Türkiye’nin öğretmen ve derslik sayısı bakımından çok büyük sıkıntılar içindeyken bugün çok büyük mesafe aldığını kaydeden Selçuk, "Şimdi kaliteyi artırmak için bir yolumuz var. Bu yolu aşacak güç ve birikimdeyiz, bunun için elimizden geleni yapacağız. Bizim yapacağımız tüm işler memleketin çok daha güzel bir geleceğe sahip olması, müreffeh bir hayat yaşamamız içindir. Hedefimiz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaktır bunun için de her türlü imkanımız var. Sizin de destekleriniz olursa Türkiye’de önümüzdeki yıllarda eğitimin ve eğitim sisteminin şaha kalktığını hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.




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