Bakan Selçuk iş adamlarını kabul etti

Türkiye'nin dört bir yanında değişik sektörlerde faaliyet gösteren Balalı iş adamları, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u makamında ziyaret etti. Heyet, Bakan Selçuk'a Ankara'da ve Bala özelinde başta eğitim yatırımları olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda hayata geçirdikleri projeler ie gündeme getirmek istedikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. İstihdam alanı oluşturarak toplumsal kalkınmaya katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Balalı iş adamları, Milli Eğitim Bakanlığının özellikle mesleki eğitim konusunda başlattığı çalışmaları önemsediklerini ve katkı sunmaya hazır olduklarını dile getirdiler.

Bakan Selçuk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Balalı iş adamları da kendilerini kabul ettiği için Bakan Selçuk'a teşekkür ettiler. Kabulde iş dünyasından Osman Şahin, Faik Güngör, Fethi Genç, İlker Aksümer, Üzeyir Yılmaz, Faik Yılmaz, Osman Nuri Baybaş, Yücel Göktaş, Mustafa Doğan, Kemal Toprak, Mehmet Aypek, İrfan Çinkaya ve gazeteci Ümit Kozan yer aldı.