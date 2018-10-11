Bakan Selçuk kız çocuklarıyla bir araya geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocukları ile bir araya geldi. Selçuk, “Bugünümüzün bu çocukları, yarınlarımızın mühendisleri olacak” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' münasebetiyle Saray Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen Çocuk Şenlikleri'ne katılarak, çocuklarla bir araya geldi. Renkli görüntülerin oluştuğu şenlikte Bakan Selçuk, tüm çocuklara tek tek sarılarak sohbet etti. Bakan Selçuk, çocukların şarkı söylediği anlarda ise alkışlayarak ritim tuttu. Bakan Selçuk, gazetecilerle birlikte ebru yaptıktan sonra çocuklara hediye dağıttı.

Bakan Selçuk, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Biliyorsunuz bugün ‘Dünya Kız Çocukları Günü.' Bugünümüzün bu çocukları, yarınlarımızın mühendisleri olacak. İnşallah bizlerden çok daha iyi yerlere gelecekler. Yarınlarımızın umutları olacaklar. Bizler de elimizden geldiği kadar kız çocuklarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Bugün bu güzel havada piknik ortamında kız çocuklarımızla bir araya geldik. Bizler yeri geliyor onların anneleri, ablaları oluyoruz. Bu bilinçle kızlarımıza sahip çıkacağız. Onlar bizim emanetimiz” ifadelerini kullandı.

Şenlik, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un çocuklarla birlikte havaya bıraktığı balonlarla son buldu.