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04 Eylül 2018 21:03

Bakan Selçuk, Okul Destek Projesi’nden yararlanan Gaziantepli çocukları kabul etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Okul Destek Projesi kapsamında Ankara’ya gelen Gaziantepli çocukları kabul etti.

Bakan Selçuk, Okul Destek Projesi’nden yararlanan Gaziantepli çocukları kabul etti

04 Eylül 2018 21:03


Bakanlık binasında gerçekleşen kabulde Bakan Selçuk, çocuklarla tek tek sohbet etti, yolculuklarının nasıl geçtiğini sordu. Çocuklardan birçoğu ilk kez uçağa bindiklerini ve çok heyecanlandıklarını söyledi. Selçuk, atletizmle uğraşan ve uzun atlama dalında 3 madalyası bulunduğunu söyleyen Sıla Karakulak’ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Çocuklara hangi sanat ya da spor dalıyla uğraştıklarını da soran Bakan Selçuk, çocuklardan resim, atletizm futbol, tekvando ve halter cevabını aldı. Bakan Selçuk, okul başarılarının yanında çocukların sanat ve spor ile uğraşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Çocukların Ankara’da nereleri ziyaret edeceğini de soran Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Hamamönü’nü de görmelerini tavsiye etti. Program sonunda Bakan Selçuk çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Okul Destek Projesi’nden, ekonomik yoksunluk yaşayan ailelerin çocukları faydalandırılıyor. Bu kapsamda, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencisi çocuklara sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik destek sağlanıyor. 23 pilot ilde başlatılan proje yüz günlük eylem planı çerçevesinde 81 ile yaygınlaştırılacak.


Projenin uygulandığı pilot iller şunlar: “Ağrı, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bingöl, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırklareli, Konya, Muğla Samsun, Şırnak, Trabzon ve Yozgat.”




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