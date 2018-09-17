Bakan Selçuk: "Planlı ve disiplinli çalışarak başarıyı yakalayacağız"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sabırla planlı ve disiplinli çalışarak doğru hedeflere yönelerek başarıyı yakalayacağız" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni eğitim yılı vesilesiyle Polatlı'da Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Tarım Alanlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) kapsamında kurulan, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı yerleşkedeki eğitim çağındaki 148 çocuğun eğitim gördüğü okulu gezdi. Hikmet Uluğbay İlk ve Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelen Selçuk, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Selçuk, "Sabır ve emek ile büyük bir fedakarlık örneği gösterip bizlere bugünleri armağan eden öğretmenlerimize de kalbi şükranlarımı sunuyorum. Vatanımızı korumak için canımız pahasına verdiğimiz mücadele ne kadar kutsal ise çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için okullarımızda verdiğimiz mücadele de o kadar kutsal. Okulun öğrencilerini bırakmayan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz ve yine 15 Temmuz gecesi Polatlı'da darbeci teröristler tarafından şehit edilen Seher Yaşar bu mücadelenin eşsiz kahramanlarıdır. Bugün siz değerli öğretmen arkadaşlarımız ve sevgili öğrencilerimiz, okul idaresi ve velilerimizle beraber şehitlerimizden devraldığımız bu kutsal vazifeyi yerine getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Hiçbir başarının tesadüfen ortaya çıkmadığını kaydeden Selçuk, "Sabırla, planlı ve disiplinli çalışarak doğru hedeflere yönelerek başarıyı yakalayacağız" diyerek öğrencilere "bu dönem başarılı olacak mısınız" diye sordu, öğrenciler de hep bir ağızdan "evet" dedi.

Selçuk, "Bugün elde ettiğimiz özgürlüğü iyi bir eğitimle bilimle ve teknolojide elde ettiğimiz başarıyla daha da kalıcı hale getireceğiz. Ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine büyük bir azim ve kararlılıkla taşıyacağız" diye belirtti.

"Öğretmen olmak istiyorum"

1-A sınıfını ziyaret eden Bakan Selçuk, öğrencilerle bir yandan sohbet etti bir yandan da sevip öptü. Heyecanı yüzlerinden okunan öğrenciler çizdikleri çiçek resimlerini Selçuk'a hediye etti. Öğrencilerden Cemre Öztoprak okulların açılmasından dolayı heyecanlı olduğunu dile getirerek, arkadaşlarıyla saklambaç oynadıklarını, derste ise boyama yaptıklarını anlattı. Öztoprak, en çok pembe rengi sevdiğini belirterek pembe suluğunu da kameraya gösterdi.

Bir diğer öğrenci Kaniye Koçak da önlüğünü giymiş saçlarını annesine ördürmüş okulun açılmasına sevinenlerden biriydi. Koçak, "Sınıfta boyama yaptık, öğretmenimiz bize masal okuyordu ki siz geldiniz o sırada. Bakanımız geldi bizimle sohbet etti, 'kaç yaşındasın ne olmak istiyorsun' diye sordu, ben de öğretmen olmak istiyorum dedim" diye konuştu.

Enes Karaca ise arkadaşları gibi boyama yapmak yerine Türk bayrağı çiziyordu. Karaca okumayı sevdiğini söyledi, ne olacaksın sorusuna da "öğretmen" cevabını verdi.

Program Bakan Selçuk'un öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.