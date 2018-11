Bakan Selçuk: “Türkiye'nin hedeflerine ulaşması vatandaşlarımızın daha fazla işgücüne katılımı ile mümkün"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşması ve dünyanın en iyi 10 ekonomisinden birisi olması, Avrupa'nın en iyi üç ekonomisinden biri haline gelmesi, vatandaşlarımızın daha fazla işgücüne katılımı ile mümkün. Hükümet olarak aldığımız tedbirler, oluşturduğumuz toplumsal farkındalık sayesinde iş sahasındaki hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Mesleki Yeterlilik Kurumu 13. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Genel Kurulda konuşan Bakan Selçuk, “Bildiğiniz gibi meslek, sağlıklı toplum inşasında insanı güçlü bireyler olarak hayata hazırlayan, kişisel kabiliyetlerini, yeteneklerini ortaya çıkaran en önemli araçlardan biri. Mesleki ve teknik eğitim de bir anlamda ekonomik gelişmenin ve kalkınmanın hırslandırıcısı. Mesleki yeterlilik bizim için, hükümetimiz için, Türkiye için, içinde bulunduğumuz tüm dönemlerde en önemli adımlardan ve başlıklardan bir tanesi oldu. Gerekli eğitimleri vererek vatandaşlarımızın meslek sahibi olarak hayata atılmalarını sağlamayı çok önemsiyoruz. Ülkemizin kalkınmasında mesleki eğitimi önemli bir araca dönüştürebilmek için sistem içindeki mevcut sorunları çözmek, önemli amaçlarımızdan, önceliklerimizden bir tanesi” diye konuştu.

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye olarak bunları yapacak hem ekonomik hem de insan kaynağı imkanına sahibiz. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşması ve dünyanın en iyi 10 ekonomisinden birisi olması, Avrupa'nın en iyi üç ekonomisinden biri haline gelmesi, vatandaşlarımızın daha fazla işgücüne katılımı ile mümkün. Hükümet olarak aldığımız tedbirler, oluşturduğumuz toplumsal farkındalık sayesinde iş sahasındaki hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. İzlediğimiz yöntemler sayesinde bugün vatandaşımızın eğitim ve istihdam süreçlerinde önemli başarılar elde ettik. Mesleki yeterlilik sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik çok önemli faaliyetlerin hayata geçirilmesini sağladık. Ülke ekonomimiz için birbiri ile uyumlu, mesleki eğitim ve istihdam politikaları uygulanması, istihdam edilebilir, niteliklere sahip yeterli sayıda iş gücünün yetiştirilmesi önem arz etmekte. Çalışma hayatının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan nitelikli işgücünün aynı zamanda eğitim sistemi içinde yetiştirilmesi, küresel düzeyde ekonomimize de rekabet gücü kazandıracak. Gelişmiş ülkelerde biliyoruz ki ekonomide verimlilik için rekabet gücünün artırılmasına yönelik çözümler sağlanmakta ve üretilmekte.”

MYK'nin uluslararası norm ve standartlara uygun akredite sınav ve delegelendirme sistemi ile çalışan bir kurum olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, “MYK, eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirerek Türkiye'de insan kaynakları yönetimine ve çalışma hayatına yeni bir bakış açısı getirdi. 12. faaliyet yılını geride bırakan MYK, önemli çalışmaların altına da imzasını atmış bulunmakta. Çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmak için paydaşlarla birlikte bugüne kadar 792 ulusal meslek standardı, 467 ulusal yeterlilik yürürlüğe girdi. Yine MYK tarafından ölçme ve değerlendirme faaliyeti gösteren uluslararası AKDT, 179 sınav ve belgelendirme kuruluşu yetkilendirildi. Bu kuruluşlar tam 81 ilimizde MYK'nin denetimi ve gözetimi altında aktif bir şekilde faaliyetlerini yürütmekteler. Bu kuruşlarımızın yıllık sınav kapasitesi 3 milyon kişiye ulaştı. Bu kuruluşlar tarafından yapılan sınavlar sonucunda bugüne kadar yaklaşık 430 bin kişi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni almaya hak kazandılar” şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, “Tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun yanı sıra iş sağlığı ve güvenliğine bunun olumlu katkıları olacağına inanıyoruz. Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirirken çalışanlarımıza ve işverenlerimize ilave mali yük getirmedik. Aynı zamanda çalışanlarımıza ve işverenlerimize sağladığımız yaklaşık 250 milyon tutarındaki sınav ve belgelendirme desteği ile mesleki yeterliliğe gerek hükümet, gerekse bakanlık olarak verdiğimiz önemi vurguladık her daim” dedi.

"Farklı sektörler için çalışmalar sürüyor"

Çeşitli sektörlerde mesleki yeterlilik belgesi çalışmalarının devam ettiğini vurgulan Bakan Selçuk, “İnşaat, enerji, otomotiv, madencilik gibi tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerin yer aldığı sektörlerin yanında vatandaşlarımız büyük bir kısmının günlük hayattaki hizmetlerinden istifade ettiği emlakçılık, ikinci el otomobil satıcılığı, servis şoförlüğü gibi işlerde de mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirdik. Özellikle hizmet sektöründe önemli bir yeri olan sağlık, turizm ve tarım sektörlerinde de nitelikli işgücü oluşturulması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Teknolojik gelişmelere uygun olarak sanayi 4.0 olarak adlandırılan yeni endüstriye yönelik savunma sanayi ve sivil havacılık sektörlerinde de mesleki standart ve yeterlilik hazırlama çalışmalarına devam etmekteyiz” ifadesini kullandı.

“Diğer taraftan aynı zamanda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi de MYK tarafından hayata geçirildi. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu tarafından onaylanarak kabul edildi ve aynı zamanda Avrupa'da yeterlilikler çerçevesini oluşturan sayılı ülkelerden biri haline geldik” diyen Bakan Selçuk şunları söyledi:

“Mesleki yeterlilik sisteminin güçlendirilmesine ve çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırılmasında kullanılmak üzere Avrupa Birliği fonlarından 16 Milyon euro kaynak kullandık. Yeni dönemde de 17 milyon euroluk projeler uygulaması başlatılacak. Bu çalışmalar neticesinde diyebiliriz ki vatandaşımızın mesleki eğitimdeki yerini güçlendirmek ve karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biliyoruz ki, mesleki eğitim vatandaşlarımıza sosyal başarı ve mülkiyet duygusunu da beraberinde getirecek ve vatandaşlarımızın da eğitim ve istihdamda karşılaştığı her sorunun üstesinden bu şekilde beraber üstesinden geleceğiz.”

Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

“Ömür Boyu Eğitim Merkezleri ile de her an çalışanlarımızın yanındayız ve onları destekliyor olacağız. Biliyoruz ki bir işte başarılı olmanın temel yolu, o iş için emek harcamak, o iş için vakit harcamak ve nitelikli işgücü oluşturabilmek. Üretim yapan insan her zaman ülkesinin kalkınmasına, refahına saygısı olan insandır.”