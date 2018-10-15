Bakan Selçuk, Üçlü Danışma Kurulu'na başkanlık etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yeni dönemin ilk Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Selçuk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Bakanlığım döneminde ilk kez toplanan Üçlü Danışma Kurulu'nda sizlerin değerli görüşlerini almayı ve çalışmalarımızda bu görüşler ışığında ilerlemeyi hedefliyoruz. İçinden geçtiğimiz dönemde sosyal diyaloğu daha fazla artırmak, karşılıklı işbirliğini daha da kuvvetlendirmek önemli” diye konuştu.

“Ekonomik saldırıyı kontrol altına alıyoruz”

Türkiye'nin küresel bir boyutta ekonomik saldırıya maruz kaldığını söyleyen Selçuk, “Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, aldığımız tedbirler, milletimizin ve siz değerli işçi ve işveren sendikalarımızın desteğiyle bu süreci kontrol altına alıyoruz” dedi.

“Sosyal diyalog mekanizmasını birlikte harekete geçiriyoruz”

Üçlü Danışma Kurulu'nun bilhassa çalışma hayatı açısından çok kıymetli bir sosyal diyalog mekanizması olduğunu ifade eden Selçuk, “İstişare kültürüne inanan bir medeniyetin temsilcileri olarak bu dayanışmayı sağladığımız ve yaşattığımız sürece her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Biz millet olarak da bu dayanışma ruhunu her zaman gördük” açıklamasında bulundu.

Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini vurgulayan Selçuk, 2017 yılının yüzde 7,4'lük bir büyümeyle tamamlandığını da sözlerine ekledi.

“2017 yıl sonu itibariyle 1 buçuk milyon vatandaşımız işe yerleşti”

İstihdamın Türkiye'nin ana gündem maddesi olduğunu belirten Selçuk, “İşsizliğin azaltılması ve istihdam imkânının daha fazla artırılması, bakanlığımızın ana gündem maddelerindendir. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz istihdam seferberliği kapsamında da 2017 yılı sonu itibariyle yaklaşık 1 buçuk milyon vatandaşımız işe yerleşti. Bu başarıyı yakalamamızda işçi ve işveren sendikalarımızın katkıları yadsınamaz” dedi.

Türkiye'nin sosyal güvenlik alanında dünyada önde gelen ülkelerden biri olduğunu belirten Selçuk, şu açıklamada bulundu:

“2002'de 12 milyon sigortalımız ve 6,5 emeklimiz varken, 2018 Temmuz'da sigortalı sayımız 22 milyona, emekli sayımız ise 12 milyona ulaşmış durumda. Bugün ülke nüfusumuzun sosyal güvenceden yararlanma oranı yüzde 99,1 gibi çok kapsayıcı bir rakama ulaşmış durumda.”

“Enflasyona karşı işçi ve işveren elele mücadele edeceğiz”

Tarafların taleplerini ve önerilerini dinleyen Selçuk, toplantının periyodik olarak gerçekleşeceğini söyleyerek, “Enflasyona karşı işçi ve işveren ile el ele mücadele edeceğiz” dedi.

İşçi ve işveren sendika temsilcileri, uzun bir aradan sonra ‘Üçlü Danışma Kurulu' görüşmelerinin gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bakan Selçuk'a teşekkür ettiler. Enflasyonla mücadelede işçi, işveren ve hükümetin elele mücadele edeceği konusunda taraflar destek mesajlarını iletti.