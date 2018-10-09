Bakan Soylu Akyurt'ta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara Akyurt'ta yapımı devam eden Polis Meslek Yüksekokulu ve Geri Gönderme Merkezi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Akyurt ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfiye Selva Çam, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Valisi Ercan Topaca, Akyurt Kaymakamı Osman Altın ve Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş eşlik etti.

Akyurt'ta yapımı devam eden Polis Meslek Yüksekokulu ve Göç İdaresi Başkanlığı Geri Gönderme Merkezi inşaatlarında incelemelerde bulunan Soylu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Polis Meslek Yükekokulu inşaatındaki tüm bölümleri yerinde inceleyen Bakan Soylu, "Önemli bir ihtiyacımızı karşılayacak bu binamızda Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatımızın eğitim birimleri birlikte yer alacak. 2 bin öğrenci kapasitesiyle Türkiye'deki en büyük polis okulu olma özelliğine sahip çok güzel bir bina olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Polis Meslek Yüksek Okulu'nun ardından Geri Gönderim Merkezi inşaatını da yerinde inceleyen Soylu, Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi binalarının hepsinin modern yapıda olduğunu belirterek, 500 kişinin kalacağı Akyurt'taki binanın 2019 yılı Ocak ayında tamamlanacağını açıkladı.