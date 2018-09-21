Bakan Soylu: "Esas mesele zihniyet devrimini yapabilmekte"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafikte birçok adım attık, kaza kara noktaları belirledik, ortalama hız koridorları oluşturduk, maket araçlar koyduk ama bunların hepsi bizim için henüz yeterli değil. Esas mesele bu zihniyet devrimini, zihniyet değişimini hep birlikte yapabilmekte. Biz hala araç öncelikli bir yaya anlayışıyla hareket ediyoruz, esas zihniyet devrimimiz yaya öncelikli bir trafik anlayışıyla hareket ettiğimizde başlayacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in katılımlarıyla "Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü" imza töreni gerçekleştirildi. Şehit Yavuz Başayar İlkokulu'nda gerçekleşen programda çok sayıda ilkokul öğrencisi yer aldı. Programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Bakan Soylu, trafik ve yol güvenliği meselesinin Türkiye için ne ifade ettiğinin ve sorunun büyüklüğünün izaha muhtaç bir durum olmadığını dile getirdi. Geçen yıllar içerisinde trafik konusunda çok önemli adımlar atıldığını ve güzel sonuçlar elde edildiğini kaydeden Soylu, "Son 10 yılda trafikteki araç sayısı yüzde 60 oranında artmasına rağmen, kaza yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 17 azaldı. Tatillerden dolayı trafik yoğunluğunun normal zamanlara göre yüzde 53 oranında artmasına rağmen, geçen yılın Ağustos ayına göre bu yılın Ağustos ayında trafik kazalarındaki can kaybı yüzde 5.8 azaldı. Bunlar bizim için elbette ki yeterli değil, çünkü yaşanan can kaybıdır, sakat kalan bireylerdir, dağılan ailelerdir" ifadelerini kullandı.

"Burada esas mesele zihinde"

İçişleri Bakanlığı olarak trafikle ilgili çalışmalarda temelde 3 başlığa ağırlık verildiğini kaydeden Soylu, bu 3 başlığın denetim, farkındalık ve eğitim olduğunu belirtti. Soylu, "Denetim bu işin olmazsa olmazıdır. Acaba bir kişinin kazasını daha nasıl azaltabiliriz, illa ceza yazmak değil maksadımız aynı zamanda uyanmak, öğütlemek, tembih etmek ve bir daha olmamasını tekrar etmemesini sağlamaya çalışabilmek. Birçok adım attık, adım atmaya çalışıyoruz. Kaza kara noktaları belirledik, 24 saat buralardayız, onun ötesinde ortalama hız koridorları oluşturduk, bunların hepsinin faydalarını gördük, maket araçlar koyduk ama bunların hepsi bizim için henüz yeterli değil. Esas mesele burada zihinde, esas mesele bu zihniyet devrimini, zihniyet değişimini hep birlikte yapabilmekte. Biz hala araç öncelikli bir yaya anlayışıyla hareket ediyoruz, esas zihniyet devrimimiz yaya öncelikli bir trafik anlayışıyla hareket ettiğimizde başlayacaktır. Biraz da geri kaldığımızı itiraf etmeliyiz onun için kamera sistemlerimizden drone'larımıza kadar mevcut bütün imkanlarımızla denetimlere ağırlık verdik. Bu anlayışımız içerisinde 2016-2017 yıllar arasında denetim miktarı yüzde 27.1 oranında arttı, 2018 de bunun çok daha üst bir rakamıyla gidiyoruz" bilgisini verdi.

Soylu, "Geçtiğimiz bayramda uygulamayı aldığımız kırmızı düdük kampanyasından çok ciddi geri dönüşler aldık" dediği sırada salonda bulunan öğrenciler kırmızı düdükleri çalmaya başladı. Soylu ve salondakiler gülümsedi.

Soylu, öğretmenlere yönelik Trafik Eğitimi İş Birliği Projesi kapsamında 390 bin öğretmene eğitim verildiğini söyledi. Öğretmen kadar çocukların eğitiminin de önemli olduğunu vurgulayan Soylu, ataerkil ailelerden çocuk-erkil ailelerle bu işin çözüleceğini aktardı.

Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirildi. Programda Ankara Valisi Ercan Topaca ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da yer aldı.