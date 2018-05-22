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22 Mayıs 2018 09:46

Bakan Soylu, Mamaklılarla iftar açtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi bahçesinde Şahapgürler Mahalle sakinleri ile iftar açtı.

Bakan Soylu, Mamaklılarla iftar açtı

22 Mayıs 2018 09:46


Mamak Belediyesince düzenlenen mahalle iftarı programında vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Ankara Valisi Ercan Topaca, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer eşlik etti. İftar sonrası vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, programa katılmak için yolda olduğu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mamak halkına selam, sevgi ve muhabbetlerini ileterek ramazanlarını kutladığını ifade etti.



Bu milletin her bir bireyi huzurla iftarını açıyor


Bakan Soylu, Türkiye’nin huzuru, birliği ve beraberliği ile çok oynandığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:


"Allah’a hamdolsun nasıl böyle bir sofranın etrafında bir arada olabiliyorsak, biliniz ki Çanakkale’de, Edirne’de, Trabzon’da, Artvin’de, Kırıkkale’de, Diyarbakır’da, Şemdinli’de, Ağrı’da da bu milletin her bir bireyi akşam iftarını, gece de sahurunu huzur içinde yapıyor. Terör örgütü denilen bir melanetin baskısı altında değil, bu milletin ay yıldızlı bayrağının altında hür ve özgür iradesi ile yarınlara adım atmanın heyecanı içerisindedir."


Bakan Soylu, konuşması sırasında Tunceli’de güvenlik güçlerince 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini de kaydetti.



"Komşuluk ilişkilerimiz artıyor"


Dokuz yıldır mahalle iftarlarını devam ettirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, mahalle iftarlarının dostluğu pekiştirdiğine ve paylaşımı artırdığına dikkat çekti. Mahalle iftarları sayesinde komşuların, arkadaşların ve mahalle sakinlerinin aynı sofra etrafında bir araya geldiğinin altını çizen Akgül, "Bu sofralarda muhabbetimiz, komşuluk ilişkilerimiz artıyor. Tüm mahalle bir araya geliyor" ifadelerini kullandı.



Boğaziçi esnafını ziyaret etti


İftar sonrası geçtiğimiz günlerde Mamak’ta sağanak yağmurun sele neden olduğu Boğaziçi Mahalle sakinlerini ziyaret eden Bakan Soylu, esnafla bir araya gelerek hasbihal etti. Ziyarette Soylu’ya Ankara Valisi Ercan Topaca, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül eşlik etti.




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