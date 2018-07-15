Yaptığı konuşmada gözyaşlarına hakim olamayan Soylu, "Bizim derdimiz çoktur. Bu ateş ne soğur bu ateş ne küllenir. Bizi bir tek şey teselli eder, o da şu ay yıldızlı bayrağın nazlı nazlı dalgalanması” dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde, 51 kişinin şehit olduğu Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleriyle birlikte şehitlerin fotoğraflarına karanfil bırakarak dua etti. Bakan soylu, dua sonrası bir konuşma gerçekleştirmek için kürsüye 6 yaşındaki Gazi çocuğu Mustafa Alp Öztürk ile çıktı. Öztürk ‘Kahramanlık’ isimli şiiri okudu. Daha sonra konuşma gerçekleştiren Soylu, gözyaşlarına hakim olamadı. Bakan Soylu, "Abi kardeş polis olmuş, aslan gibi, Ahmet, Mehmet ikizlere mi yanayım" diyen Soylu, "2,5 yasındaki bebeği yetim bırakmış, yüzü de kalbi de nur gibi parlayan gencecik yasta polis olmuş Demet anneye mi yanayım. Üniversitede maliye okumuş, şu üniformaya olan aşkından polis olmuş da yolu Mersin’den Ankara’ya düşmüş, tertemiz ay yüzlü Sevda kızımıza mı yanayım” ifadelerini kullandı.

“Bizi bir tek şey teselli eder, o da şu ay yıldızlı bayrağın nazlı nazlı dalgalanması”

25 sene bu devlete hizmet eden, ’amirler önden gider’ diyen ve şehadete yürüyen Önder Güzel’in de adını anan Süleyman Soylu, "İmam dediğin öyle olmaz, böyle olur, su özel harekatın camisinde her vakit şehitlerimize Kuran okumuş da vakti gelince yanlarına, şehadete koşmuş, imam Mustafa’ma mı yanayım. İstifa etmiş, emekli olmuş, ama şehadetin kokusunu alınca koşa koşa buraya gelmiş Serkan’ıma mı yanayım. Yunus’uma mı, Ferhat’ıma mı, Zeyneb’ime mi, Rabbim öyle işaret buyurmuş, şehit olunca gideceği yeri kendine isim almış, Cennet Yiğit kızıma mı yanayım. Hakanlarıma, Turgutlarıma, Muratlarıma, Yasinlerime mi yanayım. Her biri destan yazmış, efsane olmuş, kimisi köprüde, kimisi külliyede, kimisi Kızılay Meydanı’nda, kimisi görev yaptığı yerleri teslim etmemek için direnirken, kimisi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önünde bir gecede verdiğimiz 250 şehidin hangisine yanayım. Bizim derdimiz çoktur. Bu ateş ne soğur ne küllenir. Bizi bir tek şey teselli eder, o da şu ay yıldızlı bayrağın nazlı nazlı dalgalanması. Devletin ve vatanın anahtarlarının yine milletin elinde olmasıdır. Şu güzel ülkede çocuklarımızın yarınlara huzur içinde yasamasıdır. Arzumuz, gayretimiz bunun içindir” şeklinde konuştu.

"Onlar diridirler ama siz bilmezsiniz" ayetini hatırlatan Soylu, Özel Harekat ile Havacılık Dairesi Başkanlığı şehitlerinin isimlerini tek tek okudu. Şehitlerinin ismini okurken duygulanan Süleyman Soylu, yoklamanın tamamlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Hepsi buradadır. Allah hepsinden razı olsun. Biz bu evlatlarımızı, ismini okuyamadığımız diğer evlatlarımızı asla unutmayacağız. Bir kişiyi daha unutmayacağız. O gece güçlü bir liderlik ortaya koyan, başkomutanlık sıfatının hakkını veren, sadece Cenab-ı Allah’a ve milletine dayanıp bu melaneti basımızdan atmamıza vesile olan, diz çökmeyen, geri basmayan, dünyanın ’sözde efendilerine’ karsı dik duran ve bu milleti güzel bir geleceğe taşıyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı da millet asla unutmayacaktır. Allah’a şükürler olsun biz buradayız ama hainler burada değiller."

Ankara Valisi Ercan Topaca ise, “Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Gazilerimize sağılık ve hayırlı ömürler diliyoruz. 15 Temmuz gecesi milletimiz çok büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldı. Bu ihaneti de yine çok büyük bir kahramanlıkla, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çok büyük bir karşılık verdi. Bu ihanetleri ve acıları yaşamamak temennisiyle, milletimizin geleceğinin sağlık, huzur, afiyet ve barış içerisinde olmasını diliyorum” diye konuştu.

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı milletvekilleri, şehit yakınları, gaziler ile özel harekat polisleri katıldı.