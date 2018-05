Bakan Soylu, PAEM 3. dönem amirlik eğitimi mezuniyet törenine katıldı

İhtiyaç duyduğu silah ve ekipmanı almak için kimseden borç dinlenmek zorunda değildir’’ dedi.

İçişleri Bakanı Soylu Polis Amirleri Eğitimi merkezi (PAEM) 3. dönem ilk derece amirlik eğitimi mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Soylu, ’’Ülkemiz büyük bir mücadele içerisindedir. Terörden göçe, uyuşturucudan trafiğe, asayişten siber suçlara kadar her alanda büyü bir mücadele içerisindeyiz. İşte bütün bu mücadelenin en önemli gücü Bakanlığımızın çatısı altında bulunmaktadır. Polisimizle, jandarmamızla, denizlerde sahil güvenliğimizle, valimiz kaymakamlığımızla, bu bakanlığın her ferdi sadece milletimize ve insanlığa yönelmiş bütün kötülüklere karşı mücadele etmektedir. Çok şükür bugün Türkiye kendi insansız hava aracını yapmaktadır. Türkiye bugün kendi helikopterini, Türkiye bugün kendi tankını, kendi tüfeğini yapmaktadır. İhtiyaç duyduğu silah ve ekipmanı almak için kimseden borç dinlenmek zorunda değildir. Terörle mücadele ederken, sınır güvenliği için operasyon kararı alırken kimseden izin almak zorunda değildir. Afrin’de dünyanın başka yerinden tuzak kurmaya çalışanlara milletimizin tokadını nasıl atılacağını en iyi şekilde göstermiştir. Kimse kabul etmek istemese de, burun kıvırsa da Türkiye büyük bir ülkedir. Sizler bunun bir parçasısınız’ ifadelerini kullandı.

“Şehitlerine her gün rahmet okuduğumuz 15 Temmuz hadisesi bizde bir hasara yol açmamıştır’’

Özellikle 15 Temmuz’dan sonraki süreçte büyük bir yönetim yenilenmesi ve kapasitesi artırma yoluna gittiklerini kaydeden Soylu, ’’Gözlerinizle gördüğünüz yerin arkasında iki tane bina var. 15 Temmuz gecesi hainlerin bombaladığı ve arkadaşlarımızın şehit oldukları yer. Zannettiler ki o binaları bombalayarak başka yerlerden aldıkları talimatlarla birlikte esaretimizi sağlayabileceklerini zannettiler. Onlar bombaladılar, arkadaşlarımızı şehit ettiler ama biz bir öldükçe bin dirildik. Bütün birimlerimizi bunların alt yapılarını birbiriyle entegre eder hale getirdik. Ortak alanlarda politikalara oluşturduk. Trafik uyuşturucu terör göç gibi büyün mücadeleler alanında ilkelerimizi ve alacağımız tedbirleri belirleyip hayata geçirmeye başladık.Şehitlerine her gün rahmet okuduğumuz 15 Temmuz hadisesi bizde bir hasara yol açmamıştır. Bilakis arınmamıza, temizlenmemize, güçlenmemize vesile olmuştur’’ şekline konuştu.

"2018-2020 arasında Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek üzere lise mezunu toplam 2 bin 500 öğrenci alımı için de ilana çıkılacaktır’’

Önümüzdeki günlerde 22. dönem PAEM’lerde eğitim görmek üzere 10 bin öğrencinin daha alınacağını söyleyen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Alım sınavı süreci hala devam etmektedir. Eğitimleri 2018 Temmuz ayında başlayıp, kasım ayında tamamlanacaktır. 23. dönem PAEM’lerde eğitim görmek üzere üniversite mezunu 10 bin polis memuru adayı öğrenci alımı için ise 2018 Temmuz ayında ilana çıkılacaktır. Eğitimlere Eylül ayında başlanacak ve Aralık ayında bu eğitim süreci de tamamlanacaktır. Yani 13 bin şimdi aldık, 10 bin alıyoruz, 10 daha alacağız. 33 bin arkadaşımızla birlikte polisimiz büyük bir güç ve kuvvet kazanacaktır. Bugün 3. döneminin mezuniyet töreninde bulunduğumuz PAEM’de 4. dönem için de sivil üniversite mezunu 2 bin 200 komiser adayı öğrenci adayı daha alınacaktır. Bunların eğitimine de Ekim ayında başlanacak ve 2019 yılı Eylül ayında eğitimleri tamamlanacaktır. 2018-2020 arasında Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek üzere lise mezunu toplam 2 bin 500 öğrenci alımı için de ilana çıkılacaktır.’’

’’2016 yılında 36 bin 500 olan terörle mücadele operasyonu 2017’de 56 bin 925 olmuştur’’

Geçtiğimiz Nisan ayında Jandarmaya 3 adet yerli üretim olan ATAK helikopterleri alındığını belirten Soylu, ’’2016 yılında 36 bin 500 olan terörle mücadele operasyonu sayımız 2017’de 56 bin 925 olmuştur. 2018’in daha ilk dört ayı itibariyle bile 22 bin 156 sayısına ulaştık. Uyuşturucu da aynı şekilde. 2016’da 86 bin 630 olan operasyon rakamı, 2017 118 bin 7 oldu. 2018’in ilk dört ayında 48 bin 500 operasyon rakamına ulaştık. İlk dört ayda 7 bin 500 uyuşturucu taciri tutuklandı. Attığımız her adımın karşılığını kat kat fazlasıyla aldık ve alacağız. Türkiye bugün sorularla mücadele eden en kritik dönemdedir. Aynı zamanda son 300 yılın en güçlü dönemindedir. Türkiye sınıf atlayacaksa, sorunlarını çözecekse bu dönemde çözecektir. Bu sahadaki herkes bunun bir parçası olmanın gururunu yaşayacaktır’’ diye konuştu.

Mezun öğrencilere seslenen Soylu, ’’Buradan çıkınca bizden sadece bir mezuniyet belgesi almayacaksınız, Gabar’ı Fırat’ın kenarını Diyarbakır’ı Ağrı Dağını, Trabzon’u, İzmir’i, Ardahan’ı emanet alacaksınız. Buradan ayrıldıktan sonra kuralar çekip görev yerlerinizi belirleyeceksiniz. Hiç endişeniz olmasın. Bu ülkenin hiçbir köşesi rahat değildir. Ama bu ülkenin her köşesi cennettir, her köşesi kutludur. Bu ülkede gittiğimiz her yerde aziz milletimiz sizi onuruyla, gururuyla, şefkatiyle ve sevgisiyle kucaklayacaktır. Nerede hangi görev çıkarsa çıksın, bilin ki sorumluluğunuz yükünüz ağırdır. Size bütün görevleri huzurla teslim ediyoruz’’ değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Soylu, HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez’in Şırnak Valisine yönelik söylediği sözlere ilişkin olarak, ’’O terör örgütünün partisine mensup milletvekillerinden bir tanesi, Şırnak Valimiz köyleri ziyaret ediyor diye onu hem eleştiriyor hem de tehdit ediyor. Buradan ona söylüyorum, o senin bizim devletimizin adamını, valimizi, kaymakamımızı, polisimizi ve orada yaşayan kardeşimizi tehdit etiğin günler çok uzakta kaldı. Bir daha dilini uzatma ve bir daha o tehdidi ortaya koyabilecek bir anlayış içerisinde olma’’ açıklamalarında bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Erhan Gülveren, İçişleri Bakanlığı’nın ve devlet büyüklerinin himayelerinde terör mensuplarının tamamını ekiplerinden atarak yenilendiklerini ve daha dinç, daha diri, daha dinamik olarak millete hizmet vermenin şevkini yaşadıklarını kaydetti.

’’Görevde bulunduğumuz 4 yılda toplam 7 bin 346 komiser yardımcısı mezun edip teşkilata kattık’’

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ise, ’’Bugün polis Amirleri Eğitim merkezinden, polis memurları arasından seçtiğimiz 50’si kadın olmak üzere 982 komiser yardımcı mezun ediyoruz. Görevde bulunduğumuz 4 yılda toplam 7 bin 346 komiser yardımcısı mezun edip teşkilata kattık. Bugün mezun etiğimiz 982 kişi ve Ağustos ayına mezun edeceğimiz 2 bin 200 kişi ile birlikte 10 bin 408 komiser yardımcısını sisteme katmış olduk. Böylece sistemdeki amirlerin yüzde 65 ’ini yeni mezunlar oluşturmaktadır. Toplamda sisteme 82 bin polis memuru ve amiri katmış olduk. Bu da mevcut kadronun yüzde 30’unu yenilediğimizi gösterir’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından dönemi dereceyle bitiren ilk 3 öğrenciye hediyeleri verildikten sonra, öğrencilerin keplerini atmasıyla mezuniyet töreni sona erdi.