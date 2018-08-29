Bakan Soylu, rütbe terfi törenine katıldı

Ankara Anıttepe’de düzenlenen Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı rütbe terfi törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, askeri yetkililer ve terfi alan 92 asker katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını Orgeneral Arif Çetin yaptı. Çetin, “Bugün bir üst rütbeye terfi etmeye hak kazanan arkadaşlarımızı kutlama ve onların haklı gurur ve sevinçlerini paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın çeşitli kademelerinde hizmetler vererek gösterdikleri üstün gayretlerinin ve hizmetlerin mükafatı olarak bir üst rütbeye terfi eden silah arkadaşlarımı ve onlardan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen saygı değer eşlerini, anne ve babaları ile değerli aile bireylerini gönülden kutluyorum” dedi.

Askerlerin yeni alacakları rütbelerle, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da aynı dikkat ve heyecanla çalışacaklarına inandığını vurgulayan Çetin, “Bir üst rütbeye yükselen General, Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma arkadaşlarımı tekrardan kutluyorum. Yeni rütbelerinin yüce milletimize, İçişleri Bakanlığı’na, Jandarma Genel Komutanlığı’na, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ve ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından Bakan Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir üst rütbeye terfi eden toplamda 92 askerin yeni rütbelerini teslim etti.