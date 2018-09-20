Bakan Soylu: "Sırbistan, 15 Temmuz'da tereddütsüz bir duruş sergiledi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan'ın, 15 Temmuz Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde 'tereddütsüz bir duruş' sergilediğini belirterek, "Milletimiz bu duruşu asla unutmayacak. Sırbistan'ın sonrasında yaptığı katkılar da asla unutulmayacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Sırp mevkidaşı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi. Sırbistan Sarayı'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Soylu, "Bugün Balkanlar coğrafyasının en kadim şehri Belgrad'dayız. Mayıs ayından bu yana Stefanovic ile üç kez yüz yüze geldik ve birkaç kez telefonla konuştuk. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, biraz önce güvenlik alanında çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Terörle mücadele, düzensiz göç ve uyuşturucu konularında istişare ettiklerini ve ortak hareket etme kararı aldıklarını söyleyen Soylu, "Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğini çok daha iyi seviyelere taşıyacağını inandığımız niyet beyanını imzaladık. Sırbistan, barış ve istikrar konusunda Balkanlar'ın en kilit ülkesidir. Biz stratejik ortağımızla birlikte ilişkilerimizi yükseltmeye ve daha bir seviyeye getirmek için çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

"Erdoğan ve Vucic, iki ülke ilişkilerini farklı bir bahara taşıdı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini belirterek, "Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasındaki ikili dostluğun, iş birliğinin iki ülke ilişkilerini farklı bir bahara taşıdığını beyan etmek isterim" ifadesini kullandı.

Türkiye'den Sırbistan'a gelen turistlerin büyük bir memnuniyetle ayrıldığını dile getiren Soylu, Türkiye'den gelenlerin Sırbistan'ın doğa ve tarihi güzellikleri ve misafirperverliklerini birbirlerine anlattıklarını aktardı.

Soylu, Sırbistan'ın 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminde 'tereddütsüz bir duruş' sergilediğini kaydederek şöyle devam etti:

"Milletimiz bu duruşu asla unutmayacak. Sırbistan'ın sonrasında yaptığı katkılar da asla unutulmayacak. Bizde bir söz var. 'Dost kara günde belli olur.' Bu milletimizin gönlünün derinliklerinde yerini etmiştir."

Belgrad'da bugün düzenlenecek 'Bilgi Güvenliği ve Bilişim Suçları Bakanlar Konferansı'nın ortak tecrübe paylaşımı ve alınacak tedbirler konusunda önemli olduğuna dikkati çeken Soylu, "Bu konferansa katılmaktan gurur duyuyorum. Ayrıca bu ziyaret bize daha büyük güç verdi. Gerek iş birliği, gerek birbirimize katkı sağlayacağımız tecrübelerimiz için ufuk açtı" değerlendirmesinde bulundu.

"Suçluların hiçbiri bizim ülkemizde barınamayacak"

Sırp bakan Stefanovic de Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin son derece iyi olduğunu vurgulayarak, "İyi ilişkilerin sağlanmasında iki Cumhurbaşkanı yeni bir dönem başlattı. İki ülke hükümeti ve ekonomisi de bu dönemi takip ediyor. Ticaret ve turizm alanlarındaki iş birliğimiz de son derece olumlu. Türkiye'den gelen turist sayısı birinci sırada" dedi.

Suçla mücadelede iş birliğinin sağlanmasının önemli olduğunu kaydeden Stefanovic, "Terör, yüksek teknoloji suçları ve göçmen sorunu dünya olarak mücadele etmeye devam edeceğimiz sorunlar ancak iyi iş birliği sayesinde bunların üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Stefanovic, Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıyı kabul etmesini ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılamasını saygıyla karşıladıklarını kaydederek, "İki bakan de bilişim suçlarıyla mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu kararlaştırdık. Suçluların hiçbiri bizim ülkemizde barınamayacak. Sırbistan gereken her alanda Türkiye'ye yardım etmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu ve Stefanovic ayrıca güvenlik iş birliği alanında niyet beyanı da imzaladı.

Bakan Soylu, Belgrad'daki temaslarının ilk gününde, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğine giderek burada Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten Sırbistan'daki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Soylu, bugün de bölgesel boyutta düzenlenen 'Bilgi Güvenliği ve Bilişim Suçları Bakanlar Konferansı'na katılacak.