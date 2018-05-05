Bakan Tüfekci: "Çifte vergilendirme önlenecek"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Türkiye-Irak 18. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısının son gününde Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Ekonomi Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede Bakan Tüfenkci, toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Teknik heyetlerin kapsamlı şekilde ele aldıkları konuları aktaran Bakan Tüfenkci, “Irak’ın esenliği ve istikrarını kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Irak ve Türkiye’nin güvenliğini birlikte değerlendiriyoruz. Ayrıca, Irak’ın DAEŞ’le mücadelede sağladığı başarıyı takdir ediyoruz. Irak’ta 12 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenecek seçimlerin barışçıl şekilde gerçekleşmesini ve Irak ile bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.

Bakan Tüfenkci, Irak’ı doğal ve stratejik bir ortak olarak gördüklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Bugün Irak, 9 milyar dolar ile Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 4. ülkedir. Türkiye ise Irak’ın en fazla ithalat yaptığı ülkedir. 2013 yılında yaklaşık 17 milyar dolarlık hacmiyle en yüksek seviyesine ulaşan ikili ticaretimiz, 2014 ve 2017 yılları arasında DAEŞ terörü ve petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak gerilemiştir. Ancak, tüm bu olumsuzluklara rağmen işadamlarımız hiçbir dönemde Irak halkının hizmetinde olmaktan kaçınmamıştır. Bu çabaların bir sonucu olarak, ikili ticaretteki düşüş trendi, 2017 yılında 9 milyar dolarlık ihracat ve 4 milyar dolarlık ithalat ile sona ermiştir. Müteahhitlik açısından ise, Irak, bugüne kadar 25 milyar dolar değerinde üstlenilen 963 proje ile ülkemizin dünyada en fazla proje üstlendiği 4. ülkedir. Diğer ülkelerin işadamları cesaret edemezken, Irak’a en baştan beri korkusuzca gelen Türk işadamlarının kurdukları şirketler, bugün Irak’taki yabancı firmaların yüzde 50’sini oluşturmaktadır. Türk hava yolu şirketleri Irak’ta 5 noktaya uçuş gerçekleştirmekte, 4 Türk bankası Irak’ta faaliyet göstermektedir.”

Karma Ekonomik Komisyonun, ülkeler arasında ticari ve ekonomik işbirliği konularının kapsamlı şekilde ele alındığı oldukça önemli bir mekanizma olduğuna işaret eden Bakan Tüfenkci, teknik heyetlerin ikili ilişkileri geliştirme adına, çok önemli konularda kapsamlı istişare ve müzakerelerde bulunduğunu ve önemli hususlarda mutabık kalındığını bildirdi.

Bakan Tüfenkci, komisyonda ele alınan konulara değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2009 yılında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının onay sürecinin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Ayrıca, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması müzakerelerinin en kısa sürede başlamasını istiyoruz. Toplantımız sonucunda; Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasının en kısa zamanda imzalanması hususunda mutabık kaldık. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz çok daha sağlam bir zeminde ilerleyecektir. Hükümetler olarak bizler yasal altyapıyı bu Anlaşma sayesinde Türk ve Iraklı işadamları için daha güçlü bir hale getirmiş olacağız.”

Yatırım fırsatları fuar ile tanıtılacak

Irak’ın Yeniden İmarı Konferansı’nda hükümetin açıkladığı 5 milyar ABD Doları kredi ve 50 milyon ABD Doları proje bazlı destek taahhüdüdünde Irak’ın istikrara kavuşmasına verdikleri önemi bir kez daha sergilediklerini anlatan Bakan Tüfenkci, “Taahhütlerimizi, ülkelerimizin ortak stratejik çıkarlarına hizmet edecek projelerin hayata geçmesi için kullanmayı öngörüyoruz. Bu çerçevede, yıl içerisinde “Irak’ın Yeniden İmarı ve Yatırım Fırsatları Forumu” düzenleyeceğiz. Bu forum ile amacımız Irak’ta yatırım ve yeniden imar fırsatlarının tanıtılmasıdır. Bu etkinlik sayesinde Irak’ın ekonomik potansiyeli daha görünür kılınacak ve aynı zamanda Türk firmaları ile Iraklı firma veya kurumlar arasında yeni ortaklık imkânları doğacaktır. 2018 yılında, Irak Ticaret Odaları Federasyonu ile ülkemizden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) arasında Türk-Irak İş Konseyi Toplantısını yapacağız” diye konuştu.

Bakan Tüfenkci komisyonda ayrıca ticaret, ulaştırma, eğitim alanlarında da kararlar alındığını belirterek şöyle devam etti:

“Irak Hükümeti ile karşılıklı olarak firmalarımızın alacaklarının temin edilmesi konusunda daha yakın çalışacağız. Bankacılık alanında 2018 yılı üçüncü çeyreğinden önce iki ülke Merkez Bankaları ve Irak’ta faaliyet gösteren Türk bankalarının katılımıyla bir toplantı düzenleyeceğiz. Sevk öncesi incelemeden kaynaklanan sıkıntıların bertaraf edilmesi için TSE ile Irak Standartlar ve Kalite Kontrol Merkezi Kurumu arasında işbirliğini artıracağız. Biz, Türk ürünlerinin sevk öncesi incelemesinin TSE tarafından yapılmasını istiyoruz. Bu konuda bir mutabakat zaptı üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca, iki Müslüman ülke olarak helal standartları, belgelendirilmesi ve akreditasyonu konusunda İslam Ülkeleri İşbirliği Standartlar ve Metroloji Enstitüsü çatısı altında işbirliğimizi artıracağız. Ülkelerimiz arasındaki Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısının kapasitesini artırma ve Ovaköy/Karavala’da ikinci sınır kapısını en kısa sürede açma konusunda Iraklı dostlarımızla yoğun çalışma içinde olacağız. İki ülke vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarının garanti altına alındığı bir sosyal güvenlik anlaşması imzalamak üzere mutabık kaldık. Yükseköğretim alanında işbirliğimizi artıracağız. Özellikle, daha fazla Iraklı öğrenciyi ülkemizde ağırlamak ve ayrıca Irak genelinde okullar açmak istiyoruz.”

Konuşmaların ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Türkiye-Irak 18. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı’nı imzaladı.