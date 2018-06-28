Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakanlık makamında gerçekleşen kabulde Bakan Tüfenkci, Başkan Sefer Mehdiyev ile iki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmek için bugün gerçekleştirilecek olan Ortak Gümrük Komitesi İkinci Toplantısı’nı önemsediklerini belirtti. Bu tür temasların iki ülke ticaretinin gelişmesine katkı sunacağını belirten Bakan Tüfenkci, özellikle yasal ticareti kolaylaştırmak ve yasa dışı ticaretle beraberce mücadele etmek adına her iki Gümrük İdaresine de önemli görevler düştüğünü söyledi.

Bakan Tüfenkci, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatları ve son olarak TANAP gibi büyük projelere imza atıldığını ifade etti.

Bakan’dan ’kardeşlik’ vurgusu

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dünyada başka iki ülke arasında olamayacak şekilde ticari kaygılardan ziyade birinci derecede kardeşlik duygusu ile şekillendiğini dile getiren Tüfenkci, "İkili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla 2010 yılında Cumhurbaşkanları düzeyinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması tesis edilmiş ve bu ortaklığın daha da ilerletilmesini sağlayacak kurumsal altyapı oluşturulmuştur" dedi.

Bakan Tüfenkci, 23 Nisan’da göreve atanan Sefer Mehdiyev’i tebrik ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Selefiniz Sayın Aydın Aliyev ile yürütmüş olduğumuz yakın işbirliğinin sizin görev sürenizde güçlenerek artacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum. Azerbaycan ile tesis edilen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan, Türkiye-Azerbaycan-İran ve Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü toplantıları bölgesel istikrar, barış ve refaha katkı sağlayan önemli mekanizmalardır. Ayrıca Dünya Gümrük Örgütü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformda biz Azerbaycan’ın desteğini hep hissettik. Bundan sonra da böyle olacağına inancım sonsuzdur."

Seçimlerden dolayı tebrik etti

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev ise 24 Haziran’da gerçekleştirilen seçim sonuçlarının ülkelerinde de büyük bir sevinçle karşılandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’nin daha da geliştiğini, ekonomik alanda büyük başarı elde ettiğini ve uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendirildiği belirtti.

Azerbaycan ve Türkiye’nin bir millet iki devlet olduğunu vurgulayan Mehdiyev, "İlk yıllarımızda Türkiye her zaman yanımızda oldu. Aynı şekilde Azerbaycan da Türkiye’nin yanında oldu. Bizim birbirimize katacağımız gücümüz, bilgi gücümüzdür. Burada gümrüklere de büyük işler düşüyor, Azerbaycan için Türkiye’nin işbirliği çok önemli" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, heyetin bugün gerçekleştireceği komite toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu ve heyettekilere Malatya kayısısı ikram etti.