Bakan Tüfenkci: “Gümrükte sessiz devrim yaptık”

Bu sessiz bir devrim oldu. Bu yazılım bittiğinde siz ofisinizde görüntülü olarak ihraç veya ithal ettiğiniz malın nerede hangi aşamada olduğunu göreceksiniz” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, seçimlerini tamamlayan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve yönetim kurulu üyelerini Bakanlıkta kabul etti. Kabulde konuşan Bakan Tüfenkci, İTO’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, İTO gibi reel sektörün temsilcisi oda ve borsaların önemine dikkat çekti. Tüfenkci, hükümetin ve İTO’nun aynı amaç etrafında birleştiğini vurgulayarak “Sizden gelecek taleplere ve seslere kulak kabartmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü sizler deyim yerindeyse yangının tam ortasından gelen insanlarsınız. Bulunduğunuz ortamlar itibariyle herkes sorunlarını sıkıntılarını daha yalın bir şekilde size anlatma imkanı buluyor. Bu noktada sizlerin önemli görevlerinden birisi, kendi sektörlerinizin veya komitelerinizin sorunlarını çözme noktasında bizlerle, ilgili bakanlıklarla temasa geçerek iyi çalışmalar ortaya koymanız. Bizim amacımız da sizin amacınız da bağcıyı dövmek değil üzüm yemek. Bazı şeylerde söylemek yetmez, takip etmek, çözüm önerileri ile beraber gerçekleştirmek gerekir” ifadelerini kullandı.

“Daha güçlü bir Türkiye’ye kavuşacağız”

Bakan Tüfenkci, 24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye’nin refah düzeyinin daha da artacağını belirtti. Yeni sistem ile en çok iş dünyasının fayda sağlayacağını ifade eden Tüfenkci, “Türkiye seçim sonrasında yeni bir sisteme geçiyor, deyim yerindeyse makas değişiyor. Bu sistemde bizim beklentimiz, umudumuz şu andaki parlamenter sistemin aksaklıklarını giderecek bir sistem olması. Bürokrasinin azaltılmasından tutun da işlerin hızlanmasına, etkin kararlar alınabilmesine imkan sağlayan bir sisteme geçiyoruz. İnşallah bu sistemle daha güçlü bir Türkiye’ye kavuşacağız ve refah düzeyimiz daha da artacak. Bu sistemden herkes fayda görecek ama iş dünyası çok daha fayda sağlayacak” şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle işlemlerin daha şeffaf hale geleceğini, alttaki mekanizmaların daha hızlı işleyeceğini ve alınan kararların daha etkin olacağını vurguladı.

“Algı operasyonlarıyla önümüzü kesmeye çalışıyorlar”

Türkiye istikrarı yakalama konusunda ne zaman belli bir noktaya gelse istikrarı bozucu engeller çıkarıldığına dikkati çeken Bakan Tüfenkci, “17-25 Aralık operasyonlarından bu tarafa Türkiye’de neler neler yaşandı. Kimsenin aklına gelmeyecek 15 Temmuz gibi bir darbeyle Türkiye resmen karşı karşıya kaldı. Bir dönem terörü kullanarak iş dünyasını engellemeye Türkiye’nin önünü kesmeye çalıştırlar. Tüm bunlara rağmen çok ciddi anlamda toparlandık” diye konuştu.

“Gümrükte sessiz devrim”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, döviz ve seçimler üzerinden bir algı operasyonu yürütülmeye çalışıldığına işaret ederek şöyle devam etti:

“Bir süredir döviz üzerinden bir operasyon yapılmaya çalışılıyor. Biz ne zaman Afrin’de operasyon yapacağız dedik, ondan sonra onlar döviz üzerinden Türkiye’yi sallama operasyonuna çalıştılar. Şimdi de seçimler üzerinden bir algı operasyonu yürütme çabası var. Başkanlık için Sayın Cumhurbaşkanımıza oyumuzu vereceğiz ama milletvekilliği seçimleri için partiye oy vermeyeceğiz. Çünkü sistem şöyle kuruldu: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başkanın karşısında meclis var. Birinden birinde çoğunluk sağlanamazsa sistem kilitleniyor. Böyle olunca da sistem çalışamaz beklenen fayda sağlanamaz hale geliyor. AK Parti koalisyon konumuna geçsin, yasalar geçmesin, hızlanma olmasın diye düşünülüyor. İnşallah hep beraber tüm bunların üstesinden geleceğiz. Gümrüklerin yazılımının tamamını değiştirdik. Bilge Sistemi adını verdiğimiz bu yazılımın ihalesini bitirdik. Bu sessiz bir devrim oldu, henüz kimse farkında değil. Bu yazılım bittiğinde siz ofisinizde görüntülü olarak ihraç ve ya ithal ettiğiniz malın nerede hangi aşamada olduğunu göreceksiniz. Gümrüklerde artık kağıt hiç kullanılmayacak, her şey elektronik ortamda olacak. Dolayısıyla insan temasını en aza indireceğiz. Bu sistemle memurumuzun performansını da ölçeceğiz hatta ölçmeye başladık. Bilge Sistemi tamamen hayata geçtiğinde o malın gümrükte neden beklediğini sorabileceksiniz, anında haberdar olabileceksiniz.”