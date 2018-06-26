Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’ne ilişkin mesaj yayımlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sayısal veriler vererek uyuşturucuyla mücadeleyi ve önemini anlattı.

Bakan Tüfenkci açıklamasında, "Uyuşturucu madde kullanımı, toplum sağlığını, güvenliğini ve esenliğini tehdit eden geleceğimiz gençlerimizi hedef alan önemli bir toplumsal sorundur. Özellikle terörün ve organize suç örgütlerinin finansman araçlarından biri olan uyuşturucu ticaretini önlemek, terör örgütlerinin maddi gücünü zayıflatmak bakımından da önemlidir. Uyuşturucuyla mücadele aynı zamanda terörle mücadeledir. Uyuşturucu kullanımını teşvik etmek, kullanımına aracılık etmek, uyuşturucu temini ve satışını gerçekleştirmek terör ve insanlık suçudur. Herkes bilmelidir ki ülkemizin gençlerini uyuşturucu terörüne feda etmeyiz. Ülkemizde uyuşturucu kullanım oranı Avrupa ülkelerine kıyasla çok aşağılarda olmakla birlikte, tüm dünyada olduğu gibi maalesef ülkemizde de artmaktadır. Bu nedenle gençlerimizi uyuşturucu belasından korumada hepimize görevler düşüyor. Başta aile ve okul olmak üzere medya ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda birlikte hareket etmesi hayati önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak uyuşturucu madde kaçakçılığı üzerinde hassasiyetle durduklarını belirten Bakan Tüfenkci, "Bu kapsamda, kaçakçılıkla mücadele kapasitemizi artırmak amacıyla son 5 yılda 270 milyon lira değerinde yatırım gerçekleştirdik. Uyuşturucu madde kaçakçılığı açısından riskli konumda bulunan tüm kara, hava, deniz hudut kapıları ile posta ve kargo işleme merkezlerini gelişmiş teknolojik cihazlar ve narkotik dedektör köpekler başta olmak üzere yardımcı ekipmanlarla donattık. Ticarete konu eşyaların hızlı ve etkin denetimini sağlayan araç ve konteyner x-ray tarama cihaz sayısını son 3 yılda yüzde 50’den fazla artırarak 64’e çıkardık. Bakanlığımızın kaçakçılıkla mücadelede en önemli enstrümanlarından olan dedektör köpek kapasitemizi her geçen gün artırıyoruz. 2018 yılı haziran ayı itibariyle 90’ı narkotik dedektör köpek olmak üzere toplam 153 dedektör köpeği görev yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlara da değinen Tüfenkci, 2016 yılında 3 ton 426 kilogram olan uyuşturucu yakalama miktarını, 2017 yılında yüzde 670 artışla, 26 ton 381 kilograma yükselttiklerini, 2018 yılında ise Haziran ayı itibariyle toplam uyuşturucu yakalamasının 2017 yılının değerlerini yakalayarak 24 ton 633 kilograma ulaştıklarını belirtti.

Bakan Tüfenkci, "Bakanlığımızca insan ve toplum sağlığının korunması ve terörün finansman kaynağının kurutulması amacıyla, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele alanında 7 gün 24 saat büyük bir özveri ile yürüttüğümüz çalışmalarımız, önümüzdeki süreçte de en üst düzeyde büyük bir kararlılıkla sürdürülmeye devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

Tüfenkci, açıklamasında, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü’nün bu alanda farkındalık oluşturarak toplumsal bilincin artırılmasına katkı sağlamasını ve uyuşturucunun başta ülke ve dünya için tehdit unsuru olmaktan çıkmasını temenni etti.