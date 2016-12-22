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22 Aralık 2016 15:43

Bakan Tüfenkci’den gümrük muafiyet oranlarında yapılan düzenlemeye ilişkin açıklama

Bakan Tüfenkci’den gümrük muafiyet oranlarında yapılan düzenlemeye ilişkin açıklama

22 Aralık 2016 15:43

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yurt dışından gümrüksüz alışveriş yapma limitinde yapılan düzenlemeye ilişkin, “Yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere gümrük muafiyet oranlarımızın çok yüksek olduğunu gördük. Bunun önerisini Bakanlar Kuruluna götürdük ve 30 euroya düşürdük” dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, TOBB ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde Türkiye E-Ticaret Meclisi ve EticaretSEM tarafından organize edilen Türkiye Teknoloji Buluşmaları Ankara Konferansı’na katıldı. Teknolojinin dünya barışına ve insan refahına katkı sağlamak amacıyla kullanılması gerektiğine dikkat çeken Bakan Tüfenkci, “Daha iyi öldüren silahlar yapmak teknoloji değildir. Dünya teröre karşı işbirliği yapmak mecburiyetinde olduğunu anlamak zorundadır. Türkiye olarak terörle mücadele eden bir ülkeyiz ve teröre birçok insanımızı kurban vermekteyiz. Bu terör saldırıları bizlerin direncini arttırmaktadır” diye konuştu.
Teknolojinin iyi kullanılması halinde küçük esnaf ve sanatkarların dünyaya açılabileceğini kaydeden Tüfenkci, “Teknolojiyi kullanabilsek, küçük esnafımızı, sanatkarlarımızı, bakkalımızı, terzilerimizi biz dünyaya açabiliriz. Çok ucuz ve organize bir şekilde bu tekniğe o arkadaşlarımızı dahil edebilirsek büyük bir rekabet gücünü de ortaya çıkartabiliriz. E-ticaret, önü açık olan bir sektör ve Türkiye olarak bizim çok mesafe alacağımız bir alandır. Emekleme döneminde olan bir e-ticaretimiz var. Biz bu alanda dünyadaki örneklerinden çok geriyiz. Bunun birçok nedeni var. En önemli nedenlerden bazıları ise bilişim sektörünün alt yapısını oluşturan firmalara getirmiş olduğumuz bir takım kısıtlamalardır. Eğer biz denetimlerini doğru yapabilirsek, rekabeti adil bir şekle getirebilirsek, bu sektör ayrıca istismara da çok açık bir sektördür” ifadelerini kullandı.
Yurt dışından gümrüksüz alışveriş yapma limitinde yapılan düzenlemeye ilişkin Tüfenkci, şu bilgileri verdi:
“Geçtiğimiz Meclis toplantımızda bana intikal ettirilen bir sorun vardı. ’Yurt dışından Türkiye’ye 75 avroya kadar olan siparişler gümrüksüz girebiliyor ve bu da haksız rekabete yol açıyor’ dediler. İncelemeye aldık ve bizim e-ticaret firmalarımız yurt dışına ürün gönderdiğinde gümrüklerde karşılaştıkları oranlarla, bizim yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere gümrük muafiyet oranlarımızın çok yüksek olduğunu gördük. Bunun önerisini Bakanlar Kuruluna götürdük ve 30 euroya düşürdük. Avrupa bunu 22.5 euro olarak uyguluyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girer.”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Türkiye’nin e-ticarette henüz emekleme döneminde olduğunu belirterek, şu istatistiki verileri paylaştı:
“Toplam perakende ticaretimizin sadece yüzde 2’sini elektronik mecradan yapıyoruz. Her 10 kredi kartından sadece 1.2’sini internette alışveriş için kullanmışız. Gelişmiş ülkelerde online perakendenin toplam ticaret payı minimum yüzde 10’lardadır. Biz bunun çok gerisindeyiz. E-ticareti ihracat için kullanabilirsek, ihracat menzilimizi genişletebiliriz, dünyanın en ufak bir noktasına dahi malımızı tanıtabilme fırsatımız olabilir. Şu an da e-ihracatımızın ortalama mesafesi, normal ihracatımızdan tam yüzde 50 daha fazladır. Bu alanda daha gideceğimiz çok potansiyelimiz var. Türkiye, internet bağlantısı yaygınlığı, kalitesi, akıllı telefon kullanım oranlarında Batı ülkeleri ile eşit durumdadır. Nüfusumuzun yüzde 90’ı mobil bağlantıya sahiptir. Facebook kullanıcı sayısında dünyada 6’ncıyız, Instagram’da kullanıcı sayısında dünyada 4’üncüyüz ama internetin sunduğu fırsatlardan tam olarak faydalanamıyoruz.”



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