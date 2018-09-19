Bakan Turhan: "Ankara-Niğde otoyolunun 2020'de hizmete girmesi hedefleniyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ankara-Niğde otoyol projesi inşaat süresinin 2022 yılı içinde bitmesi öngörülüyordu ancak üstlenici firma gerekli tedbirleri, önlemleri alıp, kapasiteyi arttırarak projeyi 2020 içinde hizmete almayı hedefliyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Pozantı otoyolunun Ankara-Niğde şantiyesinde incelemelerde bulundu. Turhan, projede gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Şantiyede basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Turhan Ankara-Niğde otoyol projesinin toplam 330 kilometreden oluştuğunu belirtti. Ankara ile Adana arasındaki bu güzergah tamamlandığında mevcut güzergahın yaklaşık 30 kilometre kısalacağını dile getiren Turhan, "Ankara-Pozantı otoyolunun en önemli kesimlerinden biri Ankara-Niğde kesimi, Kapıkule'den başlayıp Türkiye'nin güney sınır kapılarına uzanan otoyol ağının da son halkası. Ankara-Niğde otoyolu yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle inşa ediliyor. Kamu kaynağı kullanmadan yapılan proje, üstlenici firma tarafından finansmanının temin edilip, yapım ve işletilme süresi tamamlandıktan sonra idareye devredilecek" diye konuştu.

"Dur kalklar olmayacak"

Projenin ana yol uzunluğunun 275 kilometre, bağlantı yollarının uzunluğunun 55 kilometre olmak üzere toplam 330 kilometreden oluştuğunu aktaran Turhan, "Projenin maliyeti yaklaşık 1,5 milyar avro. Projenin inşaat süresinin 2022 yılı içinde bitmesi öngörüldü ancak üstlenici firma gerekli tedbirleri, önlemleri alıp, kapasitesini artırarak projeyi 2020 içinde hizmete almayı hedefliyor. Proje, ülkemizin Avrupa sınırındaki komşulardan başlayıp, güneydeki sınır kapılarına otoyol standardında hizmet verecek olan projenin son kesimini oluşturuyor. Bu bakımdan karayolu ulaşımında önemli bir görev icra edecek. Proje 5 viyadük, 77 üst geçit, 12 köprülü kavşak, 451 kutu menfez, 34 köprü, 2 bakım işletme merkezi, 5 otoyol hizmet tesisi park alanı, 5 servis alanından oluşuyor. Proje tamamlandığında otoyol üzerinde 11 gişe alanı, 2 alım gişesiyle güzergahta hizmet alacak yolculara ve sürücülere daha konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunulacak. Otoyol standardında olması dolayısıyla yoldaki seyahatte beklemeler, dur-kalklar olmayacak. Sürekli akım koşullarında ulaşım hizmeti verilecek. Bu da ekonomi, zaman tasarrufu ve güvenli ulaşım hizmeti anlamına geliyor" dedi.

"Projeler hız kesmeden devem ediyor"

Türkiye'deki ulaşım projelerinde çalışmaların hız kesmeden devem ettiğini vurgulayan Turhan, projelerin önemli bir kısmını yap-işlet-devret projelerinin oluşturduğunu bildirdi. Yap-işlet-devret projelerinin başında yer alan İstanbul yeni havalimanının 29 Ekim'de hizmete gireceğini anımsatan Turhan, Çanakkale Boğaz geçişini de içinde bulunduran Malkara-Gelibolu-Lapseki otoyolunda ise inşaatların devam ettiğini ifade etti. Kamu finansmanını kullanmadan yatırım ödeneklerini diğer alanlara değerlendirerek yatırımları sürdüreceklerini ifade eden Turhan, "Yaşadığımız son günlerde ülkemize yapılan bazı dış kaynaklı saldırılar, kamuoyunda özellikle olumsuz algı oluşturarak yatırımların aksadığını, gecikeceğini ve hatta duracağını belirten bazı söylemler duyulmakta. Bunların hiçbir gerçek yönü olmadığını özellikle belirtmek isterim. Yatırım bütçemizi kullanırken etkin ve verimli, yerinde ve zamanında, öncelikleri tespit etmek en önemli kuralımızdır. Bundan sonra da bu ölçüler içinde yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Daha iyi hizmet, daha faydalı hizmet vermek, ülkemizi geleceğe hazırlamak, gelecekte muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde konuma gelmek tüm ulaştırma camiasının ana hedefi olmuştur" şeklinde konuştu.

Ankara-Niğde otoyolu inşaatında 4 bin 212 çalışan, bin 490 makineyle hizmet veriyor.