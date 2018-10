Bakan Turhan: "Bölgesel kalkınma için ülkemizi demiryolu ağıyla örmeye çalışıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bölgesel kalkınma, farklılıklarının en aza indirilmesi, geri kalmışlığın, yoksulluğun, gelir dağılımı adaletsizliğinin ortadan kalkması, ancak daha çok insana ve ülkeye ulaşmakla mümkün. Demiryolu bu vasıtalardan biridir ve ülkemizin her bir yanını modern demiryolu ağlarıyla örmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Turhan, toplumsal açıdan son derece anlamlı sosyal kooperatifçilik projesinin tanıtımını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Turhan, "Ülkemizde bir yandan cumhuriyetimizi yeni bir yönetim sistemiyle tahkim ederek daha fazla üretmenin, kalkınmanın mücadelesini verirken, diğer yandan küresel oyunları bozarak bölgemize huzur, istikrar ve refah kazandırmanın çabasını yürütüyoruz" diye konuştu.

"Bölgesel kalkınma daha çok insana ulaşmakla mümkün"

Dünyanın içinde bulunduğu sürecin dikkate alındığında, yarınların bugünlerden daha emin olacağı konusunda ne yazık ki çoğu kimsenin pek iyimser olmadığını ifade eden Turhan, bu kapsamda millet olarak safları sıklaştırmak ve çok çalışmak gerektiğini, devlet olarak da millet olarak da güçlü, kudretli olmak gerektiğini vurguladı. Aksi halde bu coğrafyada başka türlü var olunamayacağını, yol alınamayacağını belirten Turhan, "Farklı coğrafyalarda yaşayıp da gönlü bizimle olan milyonlar var. Onlara karşı olan sorumluluklarımızı da güçlü ve kudretli olmadan yerine getiremeyiz. O nedenle bir tarağın dişleri gibi safları sıklaştırmak, her bir ferdimizi kucaklamak ve çok çalışmak zorundayız. Elbette safları sıklaştırmanın da pek çok yolu ve yöntemi var. İşte bugün burada toplanmamıza vesile olan sosyal kooperatifçilik bunlardan biridir. Malumunuz, sosyal kooperatifler özellikle imkanı fırsatı az olan grupların çalışma hayatına entegrasyonunun sağlanması gibi toplumsal sorunlara çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Konu bu gruplar olunca hassasiyetimiz bir yerine bin artmaktadır. Çünkü bizim için aslolan insandır. Dili, inancı, cinsi, yaşı, sosyal statüsü, engel durumu ne olursa olsun, aslolan insanımızdır, milletimizdir. Bu bilinç, bizi biz yapan değerlerin başında gelmektedir. Millet olarak her bir ferdimize her daim bu bilinçle bakmak ve daha fazla sahiplenmek durumundayız. Bugün buradan hareket edecek olan treni de işte bu bilincin bir nişanesi olarak görmek gerekir" şeklinde konuştu.

İki hafta boyunca şehirlere uğrayacak trenin, dezavantajlı insanlarla o şehrin aydınlarını, ileri gelenlerini ve STK temsilcilerini bir araya getirerek umut tohumlarını toprakla buluşturacağını söyledi. Projede, demiryolunun tercih edilip, TCDD Taşımacılık'ın yer almasını da ayrıca önemsediğini dile getiren Turhan, "Bölgesel kalkınma, farklılıklarının en aza indirilmesi, geri kalmışlığın, yoksulluğun, gelir dağılımı adaletsizliğinin ortadan kalkması, ancak daha çok insana ve ülkeye ulaşmakla mümkün. Demiryolu bu vasıtalardan biridir ve ülkemizin her bir yanını modern demiryolu ağlarıyla örmek için gece gündüz çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından bakanlara maket tren takdim edildi. Ardından Ankara Garı'nda bulunan Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni, ilk durağına varmak üzere bakanlar eşliğinde yolculandı.