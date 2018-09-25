Bakan Turhan: "Çiftçiye 2,5 milyar TL kredi sağlanacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Yaklaşık 550 bin kooperatif ortağına PTT Tarım Kart dağıtılacak. Söz konusu kartlar ile çiftçimize yıllık tahmini 2,5 milyar TL nakdi, 6 milyar TL de ayni kredi ödemesi sağlanacak" dedi.

Yerel üretimi desteklemek, tarımı güçlendirmek ve çiftçinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla "PTT Tarım Kart" projesi hayata geçiriliyor. İki bakanlık arasında hayata geçirilen işbirliği protokol töreni PTT Pul Müzesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Turhan, çiftçilerin hizmetine PTT Tarım Kart'ın sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tarih boyunca tarımın toplumun bel kemiği ve ekonominin çimentosu olduğunu dile getiren Turhan, "Bugün Anadolu'da, Ardahan'dan Edirne'ye yüreğim iman dolu çiftçi kardeşlerimiz, cennet Anadolu'muzu nakış nakış işleyerek üretmeye, aşımızı ekmeğimizi büyütmeye devam etmektedirler. O nedenle bir çiftçi sadece kendi ocağının direği değil, aynı zamanda Anadolu çınarının dört bir yanını saran dalıdır. Onun içindir ki çiftçiyi milletin efendisi olarak görmüşüzdür. Çiftçimiz toprak kokar, su kokar, emek kokar" ifadelerini kullandı.

"Çiftçimiz kazanıyor, ülkemiz kazanıyor"

İnsanın daha iyi beslenmesinin yeterli ve kaliteli üretim ile mümkün olduğunun altını çizen Turhan, "Günümüzde sadece üretmek yeterli değil. Ürün kaliteli olmalı ve düşük maliyetlerle üretilebilmeli. Tüketiciye en yüksek tatmini sağlayacak şekilde ulaştırılabilmelidir, yani ileri teknolojiden yararlanılmalıdır. Hükümetimizin 16 yıldır yapmaya çalıştığı çiftçimize ve üreticiye bu koşulları sağlamaktır. Yaptığımız tüm projelerle çiftçimiz kazanıyor, ülkemiz kazanıyor. İki kurum arasında gün imzalanacak PTT Tarım Kart sözleşmesi ile de yine çiftçimiz kazanacak, ülkemiz kazanacaktır" diye konuştu.

PTT'nin önemine değinen Bakan Turhan, "Bin 309 yerleşim yerinde sadece PTT bankacılık hizmeti veriyor ve 174 yerde PTTmatik dışında başka hiçbir ATM bulunmuyor. PTT Tarım Kart ile çiftçimiz de artık PTT'nin gücünden daha da faydalanacak. Yaklaşık 550 bin kooperatif ortağına PTT Tarım Kart dağıtılacak. Söz konusu kartları ile çiftçimize yıllık tahmini 2,5 milyar TL nakdi, 6 milyar TL de ayni kredi ödemesi sağlanacak. Yapılacak işlemlerde hiçbir komisyon alınmayacak" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından iki Bakan ve kurumun yetkilileri işbirliği protokolünü imzaladı. Programda PTT AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Kenan Bozgeyik ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da yer aldı.