Bakan Turhan, Konya yolunda incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gölbaşı'nın iki yakasını bir araya getiren “Konya Yolu Alt Geçit Projesi” şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Yol çalışmasının gidişatı hakkında bilgi alan Bakan Turhan'a Ulaştırma ve Alt Yapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Karayaolları 4. Bölge Müdürü Öner Özgür, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan da eşlik etti. Proje alanını gezen heyet, daha sonra proje hakkında Karayolları ve firma yetkililerinin hazırladığı projenin sunumunu izledi. Bakan Turhan, projenin hem Gölbaşı hem de Ankara için önemine dikkat çekerek, “Proje en kısa zamanda tamamlanacak” dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay, “Vatandaşlarımızın karşıdan karşıya rahat geçmesi için yeni üst geçidin imalatı yapılıyor, en kısa sürede montajı yapılacak” dedi. Duruay, “Gölbaşılıların yıllardır beklediği, Gölbaşı'nın iki yakasını bir araya getirecek Konya Yolu Alt Geçit Projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Projemiz tamamlandığında Gölbaşı'na güzel bir çehre ve alan kazandırmış olacak. En önemlisi de trafik daha hızlı ve güvenli bir şekilde akacak. Şehir içerisindeki ticari faaliyetler artacak. Eskiden Konya yolu olarak kullandığımız kısım yeşil alan ve otopark olacak. Bu şekilde Gölbaşımızın otopark sıkıntısını da büyük bir oranla çözmüş olacağız” diye konuştu.

10 şeritli yol olacak

Projenin şu ana kadar yüzde 20'si tamamlandı. Şantiye sahasının her iki tarafı tel çitle kapatılıp, her iki yön de yan servis yollarının altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanarak trafiğe açıldı. Şu ana kadar toplam 104 adet diyafram duvar imalatı, 924 metre kılavuz duvar imalatı yapılırken, toplam 850 ton demir, 12 bin 300 metreküp beton, 2 bin 600 metre korige yağmur suyu borusu, 32 bin ton mıcır ve 9 bin 800 ton sıcak asfalt kullanıldı. Ayrıca 22 bin metre kazı yapılarak, 9 bin 500 metre taş dolgu ile zemin iyileştirmeleri yapıldı.

Konya Yolu Alt Geçit Projesi ile yıl sonuna kadar ana gövdedeki (battı çıktı diye tabir edilen) kapalı tüp geçidin bulunduğu yerde diyafram duvarları oluşturup, 490 metrelik mesafeyi kapalı tüp geçit halinde kış gelmeden tamamlanacak. Yol bittiği zaman 3 şerit geliş, 3 şerit gidiş ana yol, 2'şer şeritte yan yollar olmak üzere toplam 10 şeritlik geniş bir karayolu oluşturulmuş olacak.