Bakan Turhan: "Tasfiye kararnamesi önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Değişen, gelişen piyasa şartlarına göre sözleşmelerin yürütülmesinde tarafların hak ve hukukunu korumak adına oluşan mağduriyeti gidermek amacıyla hazırlanan tasfiye kararnamesi, önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek" dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis Toplantısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bakan Turhan, Türkiye'de yönetimde istikrarı sağlam temeller üzerine inşa edecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam manasıyla uygulanmaya başlandığında dış kaynaklı bir savaşla karşı karşıya kalındığını belirterek, bölgede ateşin durmak bilmediğini, Suriye meselesinde Rusya ve İran ile çözüm arayışlarının sürdürüldüğünü kaydetti. Turhan, "Dünyada ise ekonomi olmak üzere tüm kartlar yeniden karılıyor. Koloni yönetimi mantığıyla ticaret savaşları yürüten ülkelerin amaçları, dünya ticaretini tek elden yürütmek. Buna karşın Dünya Ticaret Örgütü'nün küresel ticaret savaşları dünya içinde büyük bir tehdit oluşturuyor ve kazananı olmayacaktır. Bu manada dünyada olup bitenin iyi okunması gerek. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle dünya siyasi ve ticari olarak yeniden şekillendi. Türkiye de o yıllarda hazır pazar olmak yerine kendi öz kaynakları ve insan gücüyle üretmeyi tercih etti. 16 yıldır büyük başarılara imza attık. Biz başardıkça birileri de oyun üstüne oyun kuruyor. Terör olayları, darbe girişimleri, toplumsal kaos planları bunların başlıcaları. Biz bu oyunları bozdukça, oyun kurucular küresel ölçekli tehditlerini devreye koymaya başladılar son ekonomik saldırı gibi. Amaçları büyüyen Türkiye yerine uyuyan Türkiye. Büyüyen Türkiye sanayi bacaları tüten Türkiye demek, uyuyan Türkiye ise açık pazar halini almış Türkiye demektir. Biz, tüm benliğimizle ilkinden yanayız. Dünyayı yerli ve milli perspektiften okumaya, buna göre adımlar atmaya kararlıyız. Bu ülkede üreten herkes kıymetli. Daha fazla üreterek sürümden kazanmak yerine yüksek kalitede daha yüksek katma değerli ürünler üretmenin hedeflenmesi gerek. Ürünlerin pazarlaması için ulaşım ve iletişim altyapısına 500 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu nedenle ülkemizi havaalanları, Yüksek Hızlı Tren hatları, lojistik merkezler, bölünmüş yollar, limanlar, bilişim otobanlarıyla donatıp dünyanın gıptayla izlediği dev projelere imza attık. Yatırımlarla ülkenin köklü konumu kuvvetlenecek, sanayicinin, ticaret erbabının önü daha fazla açılacak. Yatırımlardaki nihai amaç ise milletin refahı ve 'Made in Turkey' damgalı tasarımından projesine, parçasından boyasına her şeyiyle milli ürünlerimizi üretebilmek ve pazarlamak. Devlet olarak Ar-Ge ve girişim desteklerini arttırdık ancak bu yeterince ilgi görmedi. Milletin istikbali açısından özel sektör bu yanlıştan bir an önce dönmeli" şeklinde konuştu.

"Tasfiye kararnamesi yürürlüğe girecek"

Bakanlığının ikinci gününde Türk Müteahhitler Birliği, Ankara Ticaret Odası ve ASO başkanlarının kendisini ziyaret ederek taleplerini ilettiğini belirten Turhan, taleplere ilişkin neler yapabileceklerini ilgili bakanlıklarla çalıştıklarını ve bu çalışmaların sürdüğünü anlattı. Turhan, bakanlık tarafından hazırlanan tasfiye kararnamesinin önümüzdeki günlerde yürürlüğe konulacağını belirterek, kararname ile değişen gelişen piyasa şartlarına göre sözleşmelerin yürütülmesinde tarafların hak ve hukukunu korumak adına oluşan mağduriyeti gidermenin amaçlandığı bilgisini verdi. Aşırı fiyat artışı olan ve dövizle alınan malzemelerin, sözleşmelerdeki fiyat farkından dolayı oluşan mağduriyetlerin gündeme geldiğini aktaran Turhan, fiyat farkı olan sözleşmelerde mevzuat gereği TEFE ve TÜFE oranlarını kullandıklarını, son durum itibarıyla yılbaşına göre yüzde 24'lerde olduklarını ancak bazı malzemelerde bu oranın daha yüksek olduğunu belirtti. Bakan Turhan, "Fiyatı yükselen ve dövizle alınan malzemelerle ilgili fiyat farkı hesap sistemi getirilecek. Bunların sözleşmelerimizde bir kararnameyle taraflara, sözleşmenin idare tarafı olarak alternatifli öneriler getireceğiz. Ya tasfiye et ya devret ya da bu kurallara göre fiyat farkını kabul et. Ama hiçbir şekilde ülkeyi terk etme. Sizler bizim için önemlisiniz. Bu ülkenin en kıymetli değerisiniz, bu ülkenin kalkınmasında dinamosunuz, bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Onun için işçi, işveren, esnaf, sanayici, üreten, tüketen hepimiz bu geminin içindeyiz. Biz bu geminin selameti, menzile ilerlemesi için elimizden gelen her türlü kararı alacağız, gayreti yapacağız. Gemide bulunan herkesin kendine göre sorumlulukları var. Bunların gereğini özellikle dar vakitlerde daha fazla yerine getirmek durumundayız. Ülkemizin selameti, geleceği için birlik ve beraberliğimizi korumamız için" diye konuştu.