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28 Temmuz 2018 10:57

Bakan Varank: "Hassas Güdümlü Akıllı Seyir Füzesi SOM-J yapılan ilk testleri başarıyla tamamlandı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bozok ve SOM-J mühimmatlarına yönelik son testlerin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdiGüvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetini önemli ölçüde güçlendiren silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) mühimmat çeşitliliği yeni yerli mühimmatla artacak.

Bakan Varank:

28 Temmuz 2018 10:57

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bozok ve SOM-J mühimmatlarına yönelik son testlerin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi


Güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetini önemli ölçüde güçlendiren silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) mühimmat çeşitliliği yeni yerli mühimmatla artacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lazer Güdümlü Minyatür İHA Mühimmatı Bozok ve JSF/F-35 Uyumlu Stand-Off Mühimmatı SOM-J’nin son testlerine ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi. Varank, yaptığı paylaşımda, "TÜBİTAK tarafından geliştirilen Savunma Sanayii Başkanlığımızın projeleri Hassas Güdümlü Akıllı Seyir Füzesi SOM-J ve Lazer Güdümlü Minyatür İHA Füzesi Bozok’un yapılan ilk testleri başarıyla tamamlandı. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.




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