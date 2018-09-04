Bakan Varank’ın dikkatini çeken o hata düzeltildi

Bakan Varank’ın dikkatini çeken o hatanın düzeltiğini söyleyen Bahçeci, "Bir devlet büyüğümüzün, bakanımızın bu kadar dikkatli bir şekilde paylaştığımız bir fotoğraftan bir eksikliği görmesi, beni çok memnun etti" dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Atatürk Caddesi’ndeki trafik ve yaya yolu çalışmalarını yerinde takip etti. Kontrollerini gerçekleştiren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, denetimi sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Atatürk Caddesinde peyzajı da tamamlayıp işimizi bitiriyoruz, yeni kurallar ve yeni düzende araba değil insan ön planda, biliyorum buna alışmak zaman alacak ama şehrimizin kurtuluşu bu düzenleme de, yeterli trafik ve temizlik kurallarına biraz daha fazla riayet edelim" yazarak paylaştı.

Fotoğrafları detaylı inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise kaldırımlardan birinin sorunlu olduğunu fark etti ve Yaşar Bahçeci’nin paylaşımına "Yaşar Başkanım, burası olmamış galiba?" cevabını yazdı.

Belediye Başkanı Bahçeci de durumu izah ederek, "Sayın Bakanım araba çarpmış dün yaptırdım orayı, hiç bir şey gözünüzden kaçmıyor Maşallah efendim" karşılığında bulundu ve gülümseme işareti kullandı.

"Altı bitirmeden üstüne konulan her taş bu ülkeye ihanettir"

Kırşehir’de devam eden çalışmalara ilişkin İhlas Haber Ajansı’na değerlendirmede bulunan Başkan Bahçeci, şehirde önemli bir değişim gerçekleştiğini belirterek, "Öncelikle alt yapıyı komple bitirdik. Sonrasında yollarımız, kaldırımlarımız, çevre düzenleme, çöp sistemleri, aydınlatma ve trafik kuralları gibi baştan aşağı komple şehrimizi yeniledik. Tabi bunu yaparken de toplu taşınmanın kullanıldığı, bisikletin kullanıldığı, insanların yürümeyi seveceği güzel bir şehir inşa ediyoruz" diye konuştu.

Kırşehirlilerin yapılan hizmetlerden memnun olup olmadığı sorulan Bahçeci, "İlk başlarda alt yapı çalışmaları sürerken, trafik sıkışıyor, su kesiliyor derken biraz şikayetler mutlaka oluyor ama ne yapıldığını gören insanlar ne derece elzem olduğunu ve bu çalışmaların ne derece kıymetli olduğunu biliyor. Ben hep şunu söylerim, altı bitirmeden üstüne konulan her taş bu ülkeye ihanettir. Çünkü bir kaç yıl sonra tekrar bozulması gerekiyor o açıdan bilen insanlar onun kıymetini çok iyi biliyorlar" şeklinde konuştu.

Bakan Varank’ın çalışmalarda dikkatini çeken kaldırımdaki detaya dair bilgi veren Bahçeci, "Atatürk caddesindeki son çalışmalarımızı kontrol ettik. Peyzaj çalışmaları devam ediyor. Orada paylaştığım bir fotoğrafa Bakanımızın geri dönüşü oldu. Orada arabanın çarpmasıyla granit bordürlerden iki üç tanesi yerinden oynamış, bakanımız buna dikkat çekmiş. Sabah beni aradı kendisiyle de telefonda görüştük. Ben de çok mutlu oldum, bir devlet büyüğümüzün, bakanımızın bu kadar dikkatli bir şekilde paylaştığımız bir fotoğraftan bir eksikliği görmesi, bir hatayı tespit etmesi beni çok memnun etti. Demek ki AK Parti’de işler yolunda, devlet büyüklerimiz de bakanlarımız da takip ediyorlar herkesi. Bu açıdan da bize de katkı sağladı, o hata da düzeltildi. Bakanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Bahçeci sosyal medyanın önemli bir iletişim aracı olduğunu ve iyi kullanılması gerektiğini dile getirdi.