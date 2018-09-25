Bakan Varank'tan gençlere büyük destek

Sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan gençlerin taleplerine kayıtsız kalmayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'dan TEKNOFEST İstanbul'a katılmak isteyen bir gencin imdadına yetişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a Twitter üzerinden ulaşan “Yusuff2718” adlı kullanıcı, "Sayın Bakanım biz Ankara'da ikamet edenler İstanbul TEKNOFEST'e nasıl katılacağız? Şahsım adına ben çok istiyorum ama maddi durumum yeterli değil lütfen yardımcı olun, lütfen! Saygılarımla" diyerek yardım istedi. Gencin bu isteğine kayıtsız kalmayan Bakan Varank, kullanıcıyla irtibata geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükehir Belediyesinin ortak çalışmasıyla Ankaralı gençlerin TEKNOFEST İstanbul'a katılmaları sağlandı. Bu konuda bakanlıktan herhangi bir açıklama yapılmazken, aynı kullanıcının yine Twitter'dan teşekkür mesajı eşliğinde fotoğrafını yayımlaması ile durum ortaya çıktı. Genç, mesajında Bakan Varank ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Varank daha önce de üniversiteli öğrencilerin imdadına yetişerek; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi AR-GE Laboratuvarının kapatılmaması, Harran Üniversitesindeki öğrencilerin internet probleminin çözülmesi ve bazı yerleşim yerlerinin teknolojik altyapı sıkıntılarının giderilmesini sağlamıştı.