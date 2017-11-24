Eleştirilere bakıp bu ülkedeki eğitimin geri kaldığını söylemek kesinlikle doğru değil. Eğitim, hem Türkiye’yi ekonomik olarak istediği noktaya getirecek hem de demokrasi çıtasını yükseltecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle MEB Başöğretmen Salonu’nda bir araya geldi. Yılmaz burada yaptığı konuşmada, “Gerçekten eğitimde çok iyi bir yolda olduğumuzu söylüyorum. Ama maalesef öyle bir sis bulutu arasındaki başlattıklarımız, yaptıklarımız iyi olan hiçbir şey dile getirilmiyor, söylenmiyor ama ola ki bir hata, gözden kaçmış bir olay bazen de olmayan bir şeyler onlar bizim zamanımızı alıyor veya toplumun önüne acaba MEB’de bunlarda mı oluyor diye soru oluşturmaya çalışıyorlar. Bu yıl okul öncesi eğitimi yaygınlaştırdık. İstiyoruz ki Milli Eğitim Stratejik Planı’nda da var, 2019 yılına kadar yüzde 90’a çıkalım. Kaliteli eğitimin bir unsuru okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak. Siz hiç gazetelerde duydunuz mu MEB bu yıl okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için 37 pilot il seçti ve bu 37 pilot ilde de okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerin bütün masraflarını, kırtasiye masraflarını Bakanlık karşılıyor diye. Duymadınız ama bu yaptığımız bir şeydi” diye konuştu.

Bu yıl ilk defa pilot olarak seçilen yaklaşık 130 bin öğrencinin bulunduğu 620 ortaokul ve 185 imam hatipte haftada 15 saat yabancı dil dersi uygulamasının başlatıldığını aktaran Bakan Yılmaz, “Önümüzdeki yıl inşallah bunu yaygınlaştıracağız. İnşallah bunu yaygınlaştırırsa MEB Türkiye’nin yabancı dil problemi çözülür diye bir şey duydunuz mu? Geleceğe ilişkin bir mum yakan oldu mu? Ama demek ki mumu beraber yakacağız. Türkiye’yi biz aydınlatacağız” ifadelerini kullandı.

Bu yıl ilk defa öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda tüm sosyal etkinliklerinin kayıt altına alınacağını da anlatan Yılmaz, “İstiyoruz ki her öğrenci eğitim hayatı boyunca sosyal etkinliklere yönelik bir dosyası olsun dedik” dedi.

Yılmaz, ilkokullarda yetiştirme programının başlatıldığını ve ikinci yarıdan itibaren uygulamaya geçeceğini bildirdi. Türkiye’de eğitimin iyiye gittiğini vurgulayan Yılmaz, "Bugün Türkiye’de eğitimde kalite konuşuluyorsa bu eğitimde altyapının büyük ölçüde tamamlanmış olmasından kaynaklanıyor" açıklamasında bulundu.

Yılmaz, konuşmasında eğitime yönelik her dönemde eleştirilerin olduğunu anlattı. 4. Mili Eğitim Şurası’nda dönemin Bakanı Tahsin Banguoğlu’nun derslerde hayatla ilgisi olmayan konuların öğretildiği yönünde bir konuşma yaptığını hatırlatan Bakan Yılmaz, "PISA Direktörü, geçen günlerde ’Türkiye’nin müfredatı, çağdaş dünyayla pek uyumlu değil’ diyordu. Bunu 1949’da Tahsin Banguoğlu söyledi. Bunu söyledikten sonra biz de müfredatımızı değiştiriyoruz. Bundan dolayı değiştiriyoruz. Biz söyleyince ’herhalde gerek değil’ ama dışarıdan biri söyleyince ’herhalde doğruyu söyledi’ deniyor. Dolayısıyla bu eleştiriler her dönemde olur. Biz eğitimde çok iyi şeyler yapıyoruz. Bilin ki 10 yıl sonra da bizi eleştirecekler. Eğitim eleştirisiz olmaz. Eleştirilere bakıp bu ülkedeki eğitimin geri kaldığını söylemek kesinlikle doğru değil. Eğitim, hem Türkiye’yi ekonomik olarak istediği noktaya getirecek hem de demokrasi çıtasını yükseltecek” dedi.

Toplantıda TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Beşir Atalay da yer aldı. Ayrıca MEB tarafından öğretmenler arasında düzenlenen ’Anı Yarışması’nda dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi.