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24 Kasım 2017 09:45

Bakan Yılmaz, öğretmenlerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden Ankara’ya gelen öğretmenlerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Bakan Yılmaz, öğretmenlerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti

24 Kasım 2017 09:45


Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Aslanlı Yol’da yürüyerek Anıtkabir’e geldi. Heyet, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Bakan Yılmaz, Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:


"Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiğiniz anlamlı günün 89.yıl dönümünde yurdumuzun her bir köşesinden gelen öğretmenlerimizle huzurundayız. Nesillerimizi yetiştiren ve mesleğini fedakarlıkla ifa eden öğretmenlerimiz, bu kutsal görevlerinde en büyük gücü ve azmi sizin, milletini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma hedefinizden almaktadır. Milli ve manevi değerlerimize bağlı evrensel değerlere açık fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri yetiştiren öğretmenlerimizle ülkemiz daha güçlü ve daha müreffeh olacak ve 21. yüzyılı her birlikte Türkiye’nin yüzyılı yapacağız. En büyük eserim dediğiniz ve gençlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti bugün dünden daha güçlü, yarın da bugünden daha güçlü olacaktır. Eğitim adına yaktığımız meş’ale nesilden nesile gururla aktarılacak ve hiç sönmeyecektir. Ruhunuz şad olsun."




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