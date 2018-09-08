Bakanlar milli maçı tribünde taraftarların arasında izledi

Grup’ta Türkiye’nin Rusya ile Trabzon’da oynadığı milli maçı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte tribünde taraftarların arasında takip etti.

Türkiye ile Rusya arasında Trabzon ‘da oynanan UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup karşılaşması bir ilke sahne oldu. Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanan milli maçı, bakanlar protokol yerine tribünde taraftarlarla birlikte izledi. Müsabakayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da yer aldı.

Bakanlar, maç esnasında Ay-yıldızlı futbolculara ellerindeki bayrakları sallayarak ve alkışlayarak destek verdi. Taraftarlarla birlikte futbolculara sevgi gösterisinde bulunan bakanlar Mehmet Kasapoğlu, Abdülhamit Gül, Cahit Turan, Mustafa Varank ve Osman Aşkın Bak, Milli Takımın golünde büyük sevinç yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Spor ile Hayata Gülümse” projesi kapsamında Ordu’da yaşayan şehit çocukları ile Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun davetlisi olarak Türkiye - Rusya maçını Trabzon’da bakanların önündeki koltuklarda oturarak izledi. Bakan Mehmet Kasapoğlu, maç öncesinde ve müsabaka sırasında çocuklarla yakından ilgilendi.

Ordu’dan Trabzon’a gelen çocuklar ilk olarak Trabzon’un tarihi, kültürel yerlerini gezdi, ardından da Milli Maçı tribünden izlediler.