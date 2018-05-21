Bakanlardan milletvekili adaylarına ilişkin ortak paylaşım

dönem milletvekili aday listesinin belirlenmesinin ardından birçok bakan "Türkiye Şahlanıyor" etiketiyle ortak paylaşımda bulundu.

dönem milletvekili aday listesi uzun çalışmalar sonucu belirlendi. Milletvekili aday listeleri için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirlediği süre bugün 17.00’de sona erdi. Seçime giren partiler milletvekili adaylarını YSK’ya teslim etti. AK Parti’den Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet de listeleri YSK’ya teslim etti. Adayların belirlenmesinin ardından listelerde yer alan ve almayan birçok bakan ortak açıklamalarda bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu üzerinde "Şimdi yeni bir yolun başlangıcındayız" yazılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını "TürkiyeŞahlanıyor" etiketiyle paylaştı. Bakanlar, milletvekili listelerinin Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.