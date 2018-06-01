Balalılar iftarda buluştu

Aynı sofrada iftarlarını açan vatandaşlara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ramazan birleştirici, barıştırıcı aydır. Birbirini ihmal eden dostlar aynı sofrada buluşur. Buna vesile olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Balalılar Derneği’nin belediyenin İlkadım Salonu’nda gerçekleştirdiği iftar programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, CHP milletvekili adayları Ali Başkaraağaç, Servet Ünsal, CHP il yöneticileri, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör, CHP Bala İlçe Başkanı Cengiz Ünlü, İYİ Parti Bala İlçe Başkanı Necati Deli, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, seğmenler katıldı. İftar programı dua okunması ve ilahi dinletileri ile başladı.

İftar sonrası bir konuşma yapan Başkan Yaşar, ”Ramazan paylaşmaktır, mazlumlara, muhtaçlara sahip çıkmaktır. Hoşgörü ayıdır Ramazan. Yenimahalle sınırları içerisinde göreve geldiğimizden beri özellikle Ramazan ayının kendine yakışır bir şekilde yaşatılması için vatandaşlarımıza bu yönde hizmetler sunuyoruz. Gerek kurduğumuz iftar çadırlarında, mahalle iftarlarında vatandaşlarımızla bir araya gelerek mübarek Ramazan aynının sevgi ve hoşgörü içerisinde yaşanması için uğraş veriyoruz” dedi.

“Ramazan hoşgörü ve barışı simgeler”

Barış, sevgi ve kardeşlik kavramlarının Ramazan ayında daha bir önem kazandığına dikkat çeken Başkan Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren kimseyi ayırmadan eşit yurttaşlık bilincini yaşatarak çalıştık, kimseyi ötekileştirmedik. Din, mezhep, sınıf ayrımı yapmadan vatandaşlarımıza eşit görerek hizmet götürdük” dedi.

İftar yemeğinde görme fırsatı bulamadıkları hemşehrileriyle bol bol sohbet eden Balalılar, aralarındaki dayanışmanın ve birlikteliğin sağlanması açısından yapmış olduğu hizmetler için Başkan Yaşar’a teşekkür ettiler.