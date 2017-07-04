Balkan Coğrafya Olimpiyatları’nda iki gümüş madalya

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi öğrencileri Barış Akıncıoğlu, Mete Hergül, Ural Can Şahin ve Kerem Erdal, coğrafya öğretmenleri Mustafa Yavuzer rehberliğinde Slovenya’nın Ruse kentinde 25 Haziran-1 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen 3. Balkan Coğrafya Olimpiyatları’na (BIGEO-2017) Türk Coğrafya Kurumu’nun oluşturduğu 12-15 yaş Milli Takım kategorisinde katıldılar.

Beş ülkeden 100’den fazla öğrencinin yer aldığı olimpiyatlarda TED Ankara Koleji öğrencileri Mete Hergül ve Barış Akıncıoğlu, ülkemize iki gümüş madalya kazandırdı. Balkan Coğrafya Olimpiyatları, arazi çalışması, yazılı sınav ve multimedia testi olmak üzere üç etapta gerçekleştirildi. Arazi çalışmasında öğrenciler, Ruse kenti çevresindeki doğal ve beşeri unsurları gözlemleyerek harita üzerinde çeşitli uygulama ve hesaplamalar yaptılar. Yazılı sınavda bu verileri kullanarak arazi kullanımı, şehirleşme, ulaşım sistemlerinin gelişimi ve kentin geleceğine yönelik tahminler içeren soruları cevapladılar. Son etap olan multimedia testinde ise öğrencilerin coğrafya ve genel kültür bilgileri ölçüldü.