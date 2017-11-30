Bükreş 4. Sektör Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve her yıl binlerce engelliye hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğüne bağlı Harap Alb (Beyaz Atlı Prens) Engelli Çocuk Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nden hizmet alan engelli çocukların evlerinden merkeze ulaşımlarının sağlanmasında kullanılmak üzere TİKA tarafından özel tasarlanmış iki adet engelli aracı törenle teslim edildi. Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak otomatik erişim rampaları ve özel olarak tasarlanmış emniyet kemerleri gibi birçok aksesuarla donatılmış olan araçların teslim töreninde konuşan 4. Sektör Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürü Mihaela Ungureanu, Uluslararası Çocuk Hakları Günü’nde engelli çocukların hizmet alabilmelerini kolaylaştıran TİKA’ya teşekkür etti.

Tören öncesinde belediye başkanı ve beraberindeki heyetle engelli çocukları tek tek ziyaret ederek TİKA tarafından hazırlanan hediyeleri veren Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, engelli çocuklar konusunda dünyanın duyarsızlığına değindi. Bünyelerinde engelli bireyler bulunan her ailenin, özellikle de annelerin gizli birer kahraman olduğunu ifade eden Büyükelçi Ertaş, sadece kamu kurumlarının değil, tüm toplumun bu kahramanlara destek olması gerektiğini belirtti. Büyükelçi Ertaş, TİKA’nın bu anlayışla Romanya’daki projelerde engelli konularına özel önem vermesinden büyük onur ve mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

TİKA Bükreş Program Koordinatörü Hacı Ahmet Daştan ise, “TİKA olarak engelli çocukların engellerini kaldırmak için yoğun projeler üretiyoruz. Engelli aracı projesi de bu yıl üretilen önemli projelerden biri” dedi.

Bükreş 4. Sektör’de hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Çocuk Esirgeme Müdürlüğü bünyesindeki birimlerden 870’i çocuk olmak üzere 7 bin 500’e yakın engelli hizmet alırken, müdürlüğe bağlı Harap Alb Engelli Çocuk Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nden 100’den fazla engelli çocuk yararlanıyor.

TİKA’dan Balkanlar ve Doğu Avrupa’da dezavantajlı gruplara destek

Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moldova, Ukrayna, Romanya ve Sırbistan’da hassas veya sosyal dışlanmaya maruz kalan gruplara yönelik projeler ile dezavantajlı grupların sosyal entegrasyonuna katkı sağlayan TİKA, bu grupların istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi için de Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde “Özel Eğitimde Türkiye Balkanlar Tecrübe Paylaşımı-Engelimi Türkiye ile Aşıyorum Programı” başlattı. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da çocuklara bakım ve barınma hizmeti veren, 3-7 yaş arası ve 9-15 yaş arası birinci ve ikinci seviyede bakım desteğine muhtaç, ebeveynleri olmayan ve sağlık açısından ihmal edilmiş çocuklara ev sahipliği yapan Dragan Filipoviç Jusa Yurdu’nun tadilatını ve donanımı gerçekleştiren TİKA, Emine Erdoğan’ın katılımı ile törenle yurdu hizmete açtı. Ayrıca ülkenin kuzeyindeki Vrbas kentinde engelli çocuklar için özel oyun parkı inşa edildi.

Bosna Hersek’te zihinsel engelli Sırp ve Boşnak öğrencilere hizmet veren Umut Damlası Derneğine (TraakNade-TraçakNade) özel eğitim materyalleri ve donanım desteği sağlayarak, derneğin daha modern ve kaliteli şartlarda eğitim vermesine imkan sağlayan TİKA, Karadağ’da engellilerin yaşam standartlarının artırılması ve engellilerin kolayca evlerinden çıkıp sosyal hayata katılabilmesini amaçlayan “Eşitliğe Giden Yol Projesi” ile şehrin 250 noktasına engelli rampaları yaptı. Ayrıca Makedonya’nın Üsküp şehrinde Shpresa Engelliler Derneğinde yürüme engelli vatandaşlara akülü araç dağıtımı gerçekleştirildi.

Kosova’da engellilerin sosyal aktivitelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak için uygulanan “Sağlıklı Bedende Sağlıklı Ruh Projesi” ile Priştine-Perparimi Zihinsel Engelliler Okulu spor salonuna donanım desteği veren TİKA, Arnavutluk’ta Engelli Çocuklar ve Aileleri Derneğine donanım desteğinde bulundu, Moldova’da etnik Bulgar nüfusunun ağırlıklı olarak yaşadığı Tarakliya bölgesi Tvarditsa kasabasındaki 43 zihinsel ve fiziksel engelli çocuğa hizmet veren Speranta Risk Grubu Çocuk Rehabilitasyon ve Sosyal Destek Merkezini de yenileyerek hizmete açtı.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te dünya çapında bir kuruluş olan SUVAG Polikliniğine göz bebeği hareketlerini izleme ve analiz cihazı desteğinde bulunan TİKA, işitme ve konuşma zorlukları olan çocuk ve büyüklere hizmet veren SUVAG Polikliniğinde terapi gören ya da grup çalışmaları yapan vatandaşlara önemli katkı sağladı. Macaristan’ın Martonvasar şehrindeki Papay Agoston Anaokulu ve Özel Yetenek Geliştirme Meslek Okulunda otistik çocuk merkezi ve özel terapi odası kuran TİKA, Ukrayna’da işitme engelli çocukların eğitim gördüğü anaokulunun tadilatını yaparak, çocukların sıhhatli fiziksel alanlarda eğitim görmelerine katkı sağladı.

Özel Eğitimde Türkiye Balkanlar Tecrübe Paylaşımı-Engelimi Türkiye ile Aşıyorum Programı

Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde TİKA ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde başlatılan “Özel Eğitimde Türkiye Balkanlar Tecrübe Paylaşımı - Engelimi Türkiye ile Aşıyorum Programı”, Bosna Hersek’te pilot proje olarak uygulamaya girdi. Proje çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim desteği verilecek okullarda görev yapan 20 öğretmene materyal kullanımına ve yeni özel eğitim metotlarına ilişkin Türkiye’de eğitim verildi. Projenin ikinci aşamasında Bosna Hersek’te seçilen 8 okula 16 adet özel eğitim sınıfları, destek eğitim odaları ve atölyelerin inşa ve kurulum çalışmalarına başlanıldı. Önümüzdeki eğitim ve öğretim sezonuna yetiştirilmesi planlanan sınıflarda özel eğitim için öğrencilerin ihtiyaç duyduğu eğitim setleri ve materyaller MEB-TİKA işbirliğinde temin edilerek engelli öğrencilere verilecek ve TİKA tarafından inşa edilen özel üretim atölyelerinde dezavantajlı grupların modern şartlarda eğitim almalarına ve topluma üretken birey olarak katılmalarına imkan sağlanarak, istihdam edilebilirlik imkanları geliştirilecek.