Bando okulunda tek kişilik mezuniyet

15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri liseler kapatılmış, Türk öğrenciler ihraç edilmişti. “Misafir Askeri Personel” olarak eğitim gören KKTC vatandaşı Karaoğlan’ın ise eğitimine devam edilmişti.

Ankara’da Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında diploma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende yalnızca KKTC vatandaşı Astsubay Çavuş Batuhan Karaoğlan mezun oldu. Törende konuşan Okul Komutanı Topçu Albay Mustafa Karaman, "Bugün Bando Meslek Yüksekokulumuzdan 1 öğrencimiz astsubay çavuş olmanın gururuyla, huzurlarınızda diplomasını alacak ve meslek hayatına ilk adımını atacaktır. Bu kutsal yuvada bando astsubaylarını yetiştirme onurunu ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunmaktayız. 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan hain kalkışmanın sonucunda 2016 yılında mezun veremeyen Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu halihazırda Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında faaliyetlerine devem etmektedir. Bugün KKTC’den bir öğrencimiz astsubay çavuş olmanın gururuyla bizlerin ve siz ailelerin şahitliğinde diplomasını alacaktır" diye konuştu.

Okulun tek mezunu olan KKTC vatandaşı Bando Astsubay Çavuş Batuhan Karaoğlan ise bugün haklı bir gurur ve heyecan yaşadığını belirterek, "Bugünlere ulaşmamız için imkan ve desteklerini esirgemeyen, bizleri yetiştirmek için her türlü fedakarlığı yapan komutanlarıma ve bu mutlu günde benimle aynı sevinci, heyecanı ve gururu paylaşan, beni her zaman kucaklayan sevgili aileme saygılarımı ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ocakta geçirdiğim süre zarfında güzel anılar biriktirdim, verimli yıllar geçirdim. Askerlik mesleğinin inceliklerini ve çok sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.

Karaoğlan, yapılan konuşmaların ardından, yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı ve ardından Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller’den plaket ve diplomasını aldı.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında TSK’da köklü değişikliğe gidilerek, askeri liseler kapatılmış, öğrenciler ise ihraç edilmişti. Bu kapsamda, Silahlı Kuvvetler Bando Okullar Komutanlığının lise bölümü de kapatılmıştı. Türk öğrenciler ihraç edilirken, “Misafir Askeri Personel” olarak eğitim gören KKTC vatandaşı 4 öğrencinin eğitimine devam edildi. KKTC vatandaşı 3 öğrenci geçtiğimiz yıl, Batuhan Karaoğlan ise bu yıl mezun oldu.