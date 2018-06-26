Baran, girişimci kadın üyelerle bir araya geldi

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclisi ve meslek komitelerinin kadın üyeleriyle bir araya geldi. ATO organlarındaki kadın üye sayısının 14 Nisan seçimleriyle birlikte arttığını ancak yine de yetersiz olduğunu vurgulayan Baran, “Kadın üye sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Kadınların el attığı işlerden güzel sonuçlar çıkar. Her zaman sizlerin yanındayız” diye konuştu. Meslek komitelerinin çalışmalarını çok önemsediklerini kaydeden Baran, komitelerin tespit ettiği sektörel sorunları ilgili mercilere ileterek çözümü konusunda çaba harcayacaklarını bildirdi. ATO’nun çalışmalarından da söz eden Baran, üyelerin sorunlarına ciddiyetle eğildiklerini ve çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, “Giderken iz bırakanlardan olmak istiyoruz. Birlikte çalışıp güçlü olalım” dedi.

“Gelecek dönem daha fazla kadın üye hedefliyoruz”-

ATO Meclis ve 65 No’lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Belgin Sağdıç ise sektör sorunlarını ATO gibi güçlü bir sivil toplum kuruluşunun çatısı altında çözmek ve sektörleri daha ileriye taşımak için görev üstlendiklerini söyledi. ATO’da komitelerde 17, ATO Meclisi’nde ise 2 kadın üye bulunduğunu belirten Sağdıç, gelecek dönemde daha fazla kadın üye sayısına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Bu hedefe yapılacak çalışmalarla ulaşılacağını vurgulayan Sağdıç, “İş dünyasındaki kadın temsilcilere yapacağımız çalışmalar ve yürüteceğimiz projelerle örnek ve model olmalı, onları bu sorumlulukları almaya teşvik etmeliyiz. ATO her konuda olduğu gibi bu konuda da öncülük edecek ve diğer odalar nezdinde de lokomotif görevi görecektir” dedi.

Toplantıda kadın üyeler sektörlerinin sorunlarını ve projelerini dile getirerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya ATO Meclis Üyesi Ayşe Nilay Çelik, 3 No’lu İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Üyesi Sevinç Erdem, 7 No’lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi Üyesi Nazire Erinç Yurter, 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hanım Zeynep Azeritürk Özdem, 49 No’lu Otomotiv Yedek Parça Perakendecileri Meslek Komitesi Üyesi Ayşe Gül Çakmak Genç, 54 No’lu Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Meslek Komitesi Başkanı Nihan Çelik ve Komite Başkan Yardımcısı Meltem Ecemiş, 59 No’lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Başkanı Serpil Polat, 60 No’lu Restoran, Lokanta; Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Suna Tufan katıldı.