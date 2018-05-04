Baran: “Türkiye iş makinesi sektöründe satış pazarı konumuna geçiyor”

ATO Başkanı Gürsel Baran ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Borusan Makine ve Güç Sistemleri’nin İş Makinaları İkinci El ve Kiralama Merkezi’nin açılışını yaptı.

Merkezin Ankara’nın ticari hayatına önemli katkı sağlayacağını söyleyen Baran, iş makineleri ikinci el pazarının ithalatı azaltarak cari açığa olumlu etkisinin olacağını kaydetti. Yatırımlara yönelik faaliyet gösteren iş ve inşaat makineleri sektörünün, bayındırlık, alt yapı, sanayi, kamu ve özel sektöre hizmet veren bir iş kolu olduğunu hatırlatan Baran, “Türkiye, iş makineleri sektöründe 3,5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahip. TÜİK verilerine göre, 2 bin imalatçı, 14 bin dağıtıcı firma sektörde faaliyet gösteriyor. İmalatçı sayısının dağıtıcı firma sayısını aşması en büyük temennimiz. Ankaralı firmalarımız bu konuda göğsümüzü kabartıyor” dedi.

“Türkiye sektörde satış pazarı konumuna geçiyor”

Türkiye’nin yakın döneme kadar iş makinesi alanında alım pazarı durumundayken artık satış pazarı konumuna geçtiğini belirten Baran, “Sektörün ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’ı dağıtıcı firmalar, yüzde 40’ı da üretim yapan kuruluşlar tarafından karşılanıyor. Ülkemizde 2023 yılına kadar alt yapı, enerji, kentsel dönüşüm ve ulaşım gibi alanlarda 750 milyar dolarlık yatırım planlanıyor. Bu potansiyel iş makineleri sektörü için de büyük anlam taşıyor” diye konuştu. Türkiye’nin yüzde 7,4’lük büyüme ile OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldığını hatırlatan Baran, büyümenin devamlılığı için ekonomideki canlılığın sürmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Ticaretin gelişmesi için alternatifi olması lazım”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise konuşmasında ilçede ticaretin canlanması açısından önemli adımlar atıldığını belirterek, Ankara’da iş makinelerinin artık tek noktadan satıldığını söyledi. İkinci El ve Kiralama Merkezi sayesinde hem müteahhitlerin daha uygun şartlarda alışveriş yapma imkanına kavuşacaklarını hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacağını kaydeden Yaşar, “Bu çalışmaları yaparken belediye olarak hem esnafı hem de tüketiciyi düşünüyoruz. Her gün makinalar değişiyor, yeni işlevleri olan makinalar çıkıyor. Ticaretin gelişmesi için alternatifi olması lazım. Bu alternatifi Yenimahalle’de sağladık” ifadelerini kullandı.

Borusan Türkiye Genel Müdürü Fuat Murat da merkezin Türkiye’de en büyük ikinci el merkezi olduğunu hatırlatarak sadece Ankara için değil tüm Türkiye için çözüm olacağını söyledi. Açılış törenine ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar, Süleyman Ekinci ve ATO Meclis Üyesi Ali İhsan Özdemir de katıldı.